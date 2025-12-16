İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı kapsamlı “yolsuzluk” davasında ilk duruşmanın 9 Mart 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yaklaşık 3 bin 800 sayfalık iddianameyi daha önce kabul etmişti.

İlk duruşma tutuklamadan yaklaşık bir yıl sonra

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025’te tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Dava dosyasında toplam 402 kişi sanık olarak yer alıyor. Bunların 105’inin tutuklu, 170’inin adli kontrollü olduğu, 7 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme hedef süresi: 4 bin 600 gün

Mahkeme tarafından hazırlanan “yargılama hedef süre formunda”, davanın azami 4 bin 600 gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu süre yaklaşık 12 yıl 6 aya karşılık geliyor. Formda ayrıca, taraflardan kaynaklanabilecek nedenlerle sürenin daha da uzayabileceği vurgulandı.

İmamoğlu için 2 bin 430 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’de yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ekrem İmamoğlu’nu “suç örgütü lideri” olmakla suçluyor. Savcılık, İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

CHP hakkında kapatma süreci gündeme geldi

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden birinde, seçim sandık verilerinin CHP tüzel kişiliğinden usulsüz şekilde yayıldığı iddiasına yer verildi. Bu kapsamda dosyanın, Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirileceği ifade edildi.

Bu durum, CHP hakkında kapatma davası açılıp açılmayacağına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karar vereceği anlamına geliyor. Olası bir dava, İBB dosyasından ayrı olarak Anayasa Mahkemesi sürecini kapsayacak.

İmamoğlu hakkında başka soruşturmalar da bulunuyor

Ekrem İmamoğlu’nun, yolsuzluk davasının yanı sıra casusluk ve hakaret iddiaları dahil olmak üzere farklı soruşturma ve davalarla da karşı karşıya olduğu biliniyor.