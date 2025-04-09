Ordu’nun 54 mahallesinde kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünleri toplayarak satışa sunan kooperatif, sadece yerel üretimi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasını sağlıyor. Kooperatif bünyesinde kividen dolmaya, fındıklı kurabiyelerden reçellere, taflanlardan çeşitli kuru yiyecek ve helva çeşitlerine kadar yaklaşık 100 farklı ürün tüketicilerle buluşuyor.

Belediye tarafından sağlanan satış büfelerinde ürünlerini değerlendiren girişimci kadınlar, ilçeye hem ekonomik hem de kültürel değer kazandırıyor. Organik üretime dayanan bu sistem, hem doğal ürünlere olan ilgiyi artırıyor hem de yöresel tatların yaşatılmasına katkı sunuyor.

Perşembe Kadın Kooperatifi Başkanı Esin Baş, bu başarı hikayesinin arkasında Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük desteğinin bulunduğunu vurguluyor. Baş, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana Sayın Başkanımızın desteği hep bizimleydi. Bu da bize güç ve motivasyon kazandırdı. Bugün geldiğimiz noktada, ilçemizin tamamından ürün alıyor ve bunları halkla buluşturuyoruz. Kadın emeğini değerlendirmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Sayın Başkanımıza ve ekibine minnettarız,” ifadelerini kullandı.

Perşembe Kadın Kooperatifi, sadece bir üretim merkezi olmanın ötesine geçerek kadınların dayanışma içinde başarıya ulaşabileceğini kanıtlayan örnek bir girişim olarak öne çıkıyor.