Perakende Ticaret Sektöründe İyimserlik Artıyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerine yükseldi. Bu artış, sektördeki iyimserliği ve tüketici taleplerindeki olumlu beklentileri yansıtıyor. Perakende sektöründeki güvenin güçlenmesi, piyasaların toparlanma sinyalleri verdiğini gösteriyor.

Hizmet ve İnşaat Sektörlerinde Azalma

Hizmet sektörü güven endeksi ise Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerine geriledi. Bu düşüş, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin geleceğe yönelik daha temkinli bir yaklaşım sergilediğini ve olası ekonomik belirsizliklere karşı daha dikkatli davrandıklarını ortaya koyuyor.

Inşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerine düştü. İnşaat sektöründeki bu düşüş, sektördeki maliyet artışları ve talep daralması gibi faktörlerin etkisiyle firmaların daha ihtiyatlı bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Ekonominin Durumu:

Bu verilere bakıldığında, Türkiye ekonomisinin bazı sektörlerde olumlu bir seyir izlerken, bazı alanlarda daha dikkatli bir yaklaşım sergilendiği görülüyor. Perakende ticaret sektöründeki artış, iç tüketimdeki toparlanma beklentilerini desteklerken, hizmet ve inşaat sektörlerindeki azalma ise sektörel zorlukların devam ettiğine işaret ediyor.