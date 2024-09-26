PayTR, sanal POS başta olmak üzere birçok online alışveriş ödemeleri çözümü sunar. Bu bağlamda marka, e-ticaret alanında hizmet veren işletmelerin müşterilerine hızlı ve güvenli alışveriş imkânı sunmak için ilk tercih ettiği seçeneklerdendir. Avantajlı özelliklerle donatılan PayTR, bankalara ayrı ayrı başvuru yapmanıza gerek kalmadan tüm kredi kartı ödemelerinizi tek tuşla yönetmenize olanak tanır. Bunun yanı sıra işletmeler mobil ya da linkle ödeme gibi birçok farklı hizmetten de yararlanabilir. Müşterilerinize yönelik güvenli ödeme sistemleri sayesinde alıcı ve işletme arasında daha iyileştirilmiş bir deneyim sağlayabilirsiniz. Böylelikle de müşteri portföyünüzü genişletip geliştirme imkânı yakalamanız mümkündür.

PayTR Dijital Ödeme Çözümleri

PayTR hızlı ödeme alanında sunduğu yeniliklerle ön plana çıkan isimlerden biridir. Sunduğu yeniliklerden en sevileni Sanal POS hizmetidir. E-ticaret siteniz üzerinden banka ve kredi kartlarıyla alışveriş yapmayı kolaylaştıran sanal POS hizmeti, birçok ödeme kanalı tarafından desteklenir. Bunun yanı sıra Neo POS hizmetleri sayesinde müşterilerin NFC destekli telefonlarını POS cihazı olarak kullanarak ödeme yapmasına olanak tanır. Alıcılar telefonun NFC özelliği sayesinde kartlarını okutarak aynı POS cihazı gibi hiçbir ücret ödemeden alışverişlerini gerçekleştirebilirler. Dilerseniz işletme ödeme çözümleri arasında fazlasıyla tercih edilen, havale ve eft ile alışveriş hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Müşteriler gereken miktarı kendi bankaları üzerinden havale ya da eft yoluyla attığında alışveriş onaylanarak size iletilir. Kredi ya da banka kartı kullanmayan alıcıların da hızlı alışveriş fırsatlarından yararlanmasını isterseniz PayTR mobil operatörle ödeme hizmetlerini deneyimleyebilirsiniz. Alıcılar kendi telefon numarası üzerinden ödeme yaparak alışverişi tamamlayabilir. Anlaşmalı operatör şirketleri sayesinde ücret alıcının faturasına yansıtılır. Siz de bu avantajlı özelliklere sahip PayTR modern ödeme hizmetlerini inceleyerek hemen dilediğiniz seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

PayTR Başvuru Süreci

PayTR dijital ödeme çözümleri için başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı ilerler. İnternet sitesinde yer alan başvuru sekmesine giderek gerekli bilgileri doldurup süreci hemen başlatabilirsiniz. Bu aşamada başvuru formundaki bilgileri eksiksiz bir şekilde girmeniz, yapılacak geri dönüş için fazlasıyla önem taşır. Formu gönderdikten kısa bir süre sonra firmadan geri dönüş e-postası gönderilir. Bu e-posta içerisindeki linke tıklayarak gerekli belgeleri inceleyebilirsiniz. Bu belgeleri dijital olarak siteye yüklemeniz gereklidir. Gerekli olan evraklar şirket türüne göre değişiklik gösterir. Vergi levhası, kimlik fotoğrafı, banka hesap bilgileri ve imza beyannamesi şahıs işletmeleri için gerekli olan belgeler arasındadır. Şirket işletmeleri için ise ek olarak imza sirküleri ve ticari sicil gazetesi talep edilir. Sizden talep edilen bilgileri gönderdikten kısa bir süre sonra modern ödeme sistemleri deneyimi sayesinde, müşteri memnuniyetinizi yükseltebilirsiniz.

PayTR Avantajları

E-ticaret ödeme sistemleri alanında kendini geliştirmiş olan PayTR sunduğu avantajlı özellikleri sayesinde işletmelere birçok fayda sağlar. PayTR online ödeme çözümlerinin sunduğu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

● Başvurularınız yaklaşık 2 saat içerisinde aktifleşir. Bu sayede ödeme entegrasyonu işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kısa sürede kullanmaya başlayabilirsiniz.

● PayTR üzerinden yaptığınız satışların her birinin ödemesini ertesi gün hesabınıza aktarabilirsiniz.

● PayTR, ödeme aşamasında birçok bankayla anlaşmaya sahiptir. Birçok ödeme kanalını desteklemesinden dolayı da farklı müşterilere hitap edebilir.

● PayTR hızlı ödeme sistemleri işletmelerden herhangi bir giriş ya da aidat ücreti talep etmez. Bunun yanı sıra düşük komisyon oranları sayesinde, giderlerinizin daha da azalmasını sağlar.

● Yurtdışı ödeme almanıza mümkün kılan PayTR sistemleri, işletmenizin büyümesi açısından e-ihracat yapmanıza olanak tanır.

● Ekstra şifreli güvenlik duvarına sahip olan sistemleriyle hem sizin hem de müşterileriniz için güvenli bir ödeme süreci yaratır.

● Ödeme sayfalarını sadece internet sitesine değil, mobil ve platform kullanımları için de entegre eder.

● PayTR sayesinde tüm ödeme işlemlerinizi tek tıkla raporlayabilirsiniz. Böylelikle işlemlerinizi periyodik olarak kontrol edebilirsiniz.

● 7/24 deneyimli ekibi ile hizmet sağlayan PayTR, olası sorunları hızlı bir şekilde çözüme ulaştırır.

PayTR Güvenli Ödeme Sistemleri

PayTR online ödeme çözümleri sadece işletmeler için değil müşteriler için de güvenli alışveriş adresidir. Ödeme sayfasının sahip olduğu SSL sertifikası ve sitenin PCI-DSS uyumlu altyapısı ile alışveriş sırasında olası bir dolandırıcılık durumuna karşı öncesinden önlem alınır. Özellikle e-ticaret alanındaki en önemli konulardan biri de müşteri ve satıcı arasındaki güven duygusudur. İşletmeler ne kadar fazla güven kazanırlarsa müşterileri ve dolayısıyla satışları da o kadar artar. PayTR güvenli ödeme yöntemleri sayesinde, sektörünüzün önde gelen isimlerinden biri olabilirsiniz. Markanın kendi geliştirdiği Smart Secure ve Fraudar yazılımları sayesinde alışverişlerde ekstra güven ortamı yaratılır. PayTR tarafından geliştirilen Smart Secure yazılımı, müşterilerin alışkanlıklarını takip eder. Olası bir şüpheli işlem durumunda alışverişi, 3D Secure aşamasına yönlendirmeden hemen sonlandırır. Böylelikle de olası kayıpların önüne geçer. Fraudar ise tüm işlemleri anlık olarak takip eder. Sahtecilik durumlarını takip ederek dolandırıcılık durumunda işletmeyi korur. Aynı zamanda PayTR sadece ödeme aşamasında değil, bilgileri saklama konusunda da güvenli bir kullanım sağlar. Müşterileriniz sonraki alışverişler için rahatlıkla kart bilgilerini sisteme kaydedebilir. Özel güvenlik duvarı sayesinde bu bilgiler korunur ve saklanır. Siz de dijital ödeme güvenliği ve kolaylığı için PayTR hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.