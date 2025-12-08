Ekim ayında başlayan toplu sözleşme müzakerelerinde MESS, ilk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 5, günlük ücretlere ise 11,5 lira seyyanen artış önerdi. Bu teklif toplamda ortalama yüzde 10 zam anlamına gelirken, Türk Metal Sendikası teklifi yetersiz bularak reddetti. Sendika, birinci altı ay için yüzde 38,97 zam ve saatlik ücretlere yüzde 20 artış talep ediyordu.

MESS, sosyal yardımlar için ilk yıl yüzde 25 artış teklif ederken ikinci yıl için zam önermedi. Ayrıca ikramiyelerin ödenmesinde kıstelyevm yöntemini gündeme getirerek devamsızlık yapılan günlerin ikramiyeden kesilmesini ve bu kesintilerin bir fonda toplanmasını talep etti. Sözleşmenin üç yıllık olması yönündeki işveren isteği de Türk Metal tarafından kabul görmedi.

Tüm karşı teklifleri reddeden sendika, görüşmelerin resmen uyuşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı. Yasal süreç gereği dosyaya bir arabulucu atanacak. Arabulucu, taraflarla görüşerek 15 gün içinde uzlaşma sağlanmaya çalışacak. Bu süreden de sonuç alınamazsa metal sektöründe grev süreci gündeme gelecek.