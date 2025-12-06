Turquality, Türkiye markalarının uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyümesini, kurumsal altyapılarının güçlendirilmesini ve global marka dönüşüm süreçlerinin desteklenmesini amaçlayan dünyadaki ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olarak öne çıkıyor. Oba Makarna ise 2023 yılında makarna sektöründe Turquality Marka Destek Programı’na dahil olan ilk marka olarak programdaki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı ve global marka görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin markalaşma vizyonuna yön verme amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği Başkanı Kürşad Tüzmen ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla gerçekleşti. Bu prestijli organizasyonda Oba Makarna, “En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu” ödülünün sahibi oldu.

İhracat Başarısı Bir Kez Daha Tescillendi

Türk makarnasını dünya sofralarına taşıyan Oba Makarna, ihracattaki başarısını farklı platformlarda da kanıtlıyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) değerlendirmesinde de “En Çok İhracat Yapan Firma” seçilen Oba Makarna, 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla sektörün küresel konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Turquality kapsamında kazanılan bu ödül, markanın uluslararası başarı yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

“Turquality programı, marka yolculuğumuzu güçlendiren önemli bir rehber oldu”

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, “Turquality kapsamında ‘En Çok Ülkeye İhracat Yapan Turquality Şampiyonu’ ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, Türkiye'nin üretim gücünü ve markalaşma vizyonunu uluslararası pazarlara taşıma konusundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesidir” dedi.

Cıncıkcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023 yılında programa dahil olan ilk makarna markası olarak Turquality; stratejik yönetimden marka konumlandırmaya, operasyonel yetkinliklerimizin geliştirilmesinden global pazarlarda marka bilinirliğimizin artırılmasına kadar bize çok değerli bir farkındalık kazandırdı. Programın sağladığı sistematik yaklaşım, markamızın uluslararası büyüme yolculuğuna güçlü bir ivme katıyor. Hedefimiz, Türk makarna sektörünün dünya pazarındaki liderliğini daha da ileri taşımak.”