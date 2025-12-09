Bakan Bolat, Uluslararası Çevre ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Çevre İletişim Zirvesinde yaptığı konuşmada, yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik ve çevresel dönüşüm başlıklarının artık ekonomik rekabetin temel unsurları hâline geldiğini söyledi.

“Türkiye, COP31’e ev sahipliği yapacak”

2026'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesinin Türkiye’de düzenleneceğini hatırlatan Bolat, toplantının 150 bine yakın katılımcıyla 15 günden uzun süreceğini, dünya liderleri, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin küresel iklim mücadelesi için bir araya geleceğini ifade etti.

“Yeşil Mutabakat rekabetin yeni belirleyicisi”

AB’nin 2019’da kabul ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm sektörleri kapsayan yeni bir dönüşüm sürecinin başladığını vurgulayan Bolat, Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamında bu sürece uyum sağlamasının zorunlu olduğunu belirtti:

“Çevresel performans artık sadece sürdürülebilirlik değil, doğrudan rekabet gücünün belirleyicisidir. İhracat pazarlarımızı korumak ve geliştirmek için Yeşil Mutabakat ile tam uyum sağlamak zorundayız.”

SKDM 1 Ocak 2026’da devreye giriyor

AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hakkında bilgi veren Bolat, çelik, alüminyum, çimento, gübre, hidrojen ve elektrik sektörlerinin mekanizma kapsamına alındığını, Türkiye’nin bu konuda yoğun hazırlık yaptığını söyledi.

“2021’de kabul edilen Yeşil Mutabakata Uyum Programı çerçevesinde, üç yılı aşkın süredir hem kamu kurumlarını hem de özel sektörü hazırlıyoruz. İhracat yapan firmalarımızı eğitim, danışmanlık ve mevzuata uyum süreçlerine dahil ettik.”

Bu altı sektörde Türkiye’nin yıllık 23 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Bolat, SKDM uyumunun ekonomik açıdan kritik olduğunun altını çizdi.

“Dijital Ürün Pasaportu hayatımıza giriyor”

Yeşil ve dijital dönüşümün bir diğer ayağının döngüsel ekonomi olduğunu belirten Bolat, AB’nin yeni eko tasarım kurallarına paralel şekilde çeşitli ürünlerde Dijital Ürün Pasaportu uygulamasının başlayacağını söyledi:

“Ürünlerin tasarımından üretim süreçlerine ve kullanım sonrası geri dönüşüme kadar tüm aşamalarda büyük bir dönüşüm süreci yaşanıyor.”

Türkiye-AB SKDM çalışma grubu kuruldu

Bakan Bolat, AB ile uyum sürecinin yakından takip edildiğini, 8 Temmuz 2024’te Brüksel’de başlatılan yüksek düzeyli ticaret diyaloğu kapsamında yeni adımlar atıldığını ifade etti. 1 Ekim 2025’te yapılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğunda SKDM'ye ilişkin teknik görüşmeler yürütüldüğünü ve iki taraf arasında bir çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

“Çevre Yüzyılı hedefi doğrultusunda ilerliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunda çevresel sürdürülebilirliğin önemli yer tuttuğunu hatırlatan Bolat, amaçlarının hem rekabet gücünü korumak hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir kaynak zenginliği bırakmak olduğunu söyledi.