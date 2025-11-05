Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlenen Orbeli Forumu 2025 kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini ve iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin önemli bir aşamaya geldiğini belirtti.

“Erdoğan’la sık sık görüşüyoruz”

Paşinyan, “Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz. İki kez Türkiye’de bulundum ve Sayın Erdoğan’ı gelecek yıl Erivan’da düzenlenecek 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne davet ettim. Umarım bu davet kabul edilir.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı, Türkiye ve Azerbaycan ile son dönemde kurulan kurumsal temasların bölgesel iş birliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Geçmişte bu düzeyde bir bağlantı hiç olmamıştı. Şimdi ise ilişkilerimiz kurumsal çerçevede gelişiyor” dedi.

“Barış süreci stratejik mutabakat aşamasında”

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin stratejik mutabakat düzeyine geldiğini belirtti.

Başbakan, “Anlaşmanın özü şu: Ermenistan ve Azerbaycan, 1991 Almatı Beyannamesi temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor. Washington Beyannamesi çerçevesinde iletişim kanalları açılıyor, sınır belirleme süreci yürütülüyor. Bu vizyon, paraflanmış barış anlaşmasında da yer alıyor.” dedi.

Paşinyan, kalıcı barışın her gün çaba gerektirdiğini ifade ederek, “Ermenistan hükümetinin ve halkının barış konusundaki iradesi sarsılmazdır.” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Mirzoyan: “Türkiye ile yapıcı bir diyalog içindeyiz”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da forum kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilerin yapıcı bir zeminde ilerlediğini söyledi.

Mirzoyan, “Türkiye ile son derece yoğun bir diyalog yürütüyoruz ve bu süreçte kademeli olarak somut sonuçlar elde edeceğimiz konusunda oldukça iyimserim.” dedi.

Bakan Mirzoyan, iki ülke arasında uçuş seferlerinin artırılacağını belirterek, “Erivan, Gümrü ve İstanbul arasında seferlerin artırılması konusunda mutabakat sağlandı, gelecekte Ankara uçuşları da mümkün olabilir.” açıklamasını yaptı.

Orbeli Forumu 2025’e 17 ülkeden katılım

“Barış ve Çok Taraflı İş Birliği İnşası” temasıyla Erivan’da düzenlenen Orbeli Forumu 2025’e Türkiye ve Azerbaycan dahil 17 ülkeden temsilciler katıldı.

Forumda, bölgesel barışın pekiştirilmesi, iletişim yolları ve altyapıların geliştirilmesi ile yeni iş birliği formatlarının oluşturulması hedefleniyor.