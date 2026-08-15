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Muhtar Nurten Sarıaltın, mahallede sürdürülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Kaymakam Öztürk'e bilgi verdi.

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Paşakent Mahalle Muhtarı Nurten Sarıaltın ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk, muhtarlık bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmede mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen kültür gezileri, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmaları ve muhtarlığın diğer faaliyetleri ele alındı.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Paşakent Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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