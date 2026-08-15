AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Macaristan'da gerçekleştirilen Büyük Hun-Türk Kurultayı'nda, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) ekonomik büyüklüğünün 2,6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, 'Tarihte, Hunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa, bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz. Atilla'nın cesaretini, Bilge Kağan'ın devlet aklını ve töresini kuşanarak geleceğe yürüyoruz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'daki temaslarını sürdürüyor. Zorlu, Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında gerçekleştirilen Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın resmi açılış törenine katıldı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Zorlu, ulaştırmadan enerji hatlarına kadar pek çok stratejik alanda Macaristan ve Türkiye'nin Türk dünyasının önemli güç merkezleri olmayı sürdüreceğini vurguladı.

'Burası Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır'

Kurultayın düzenlendiği coğrafyanın tarihi önemine dikkat çeken Zorlu, 'Burası sıradan bir toprak değildir. Asya'nın bozkırlarından kopup gelen, Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Asırlarca coğrafi olarak uzak düşmüş ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış büyük bir ailenin yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz. Atilla'nın cesaretini, Bilge Kağan'ın devlet aklını ve töresini kuşanarak geleceğe yürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında sarf ettiği 'Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir' sözlerini de hatırlatan Zorlu, Avrupa'nın merkezindeki bu buluşmanın kutlu yolculuğun en büyük nişanesi olduğunu belirtti.

'TDT'nin ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon dolara ulaştı'

Küresel ölçekteki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara karşı Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) dünya barışına katkı sunarak emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Zorlu, teşkilatın ulaştığı güce ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bugün 8 devletimizin yer aldığı bu teşkilatımızın ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon dolara ulaşmıştır. Birlikteliğimizi muhafaza edersek 2030'da dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla Avrupa'yla Doğu'nun barış, huzur ve refah merkezi olarak TDT'miz geleceğe ilerlemektedir. Tarihte, Hunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa, bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.'

İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarının artık bir temenniden öteye geçerek adım adım hayata uygulandığını söyleyen Zorlu, tüm Türk dünyasını bir araya getiren dijital platform TÜDSES'in mobil cihazlara indirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

'Macaristan, Türk dünyasının Batı'ya açılan penceresidir'

Kurultay kapsamında basın mensuplarına özel açıklamalarda da bulunan Zorlu, Macaristan'ın TDT içindeki stratejik konumunu överek, 'Macaristan adeta Türk dünyasının batıdaki açılan penceresi. Türkiye'mizi de Avrupa'nın Türk dünyasına ve doğuya açılan penceresi olarak tarif ettiğimizde bu birliktelik bugünün zorunlulukları bakımından çok önemli' dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştırma ve enerji hatlarıyla taçlanacağını ifade eden Zorlu, iklim kriziyle mücadelede de ortaklık yapılacağını belirterek, 'COP31 Zirvesi'nde özellikle Avrupa'nın ve Macaristan'ın yaşadığı su sorunu ve kuraklık problemiyle ilgili bir iş birliği yapma durumundayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın davetiyle inşallah her alanda iş birliğimizi artıracağız' dedi. Zorlu; TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer Türk kuruluşlarının bölgedeki faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hun ve Türk kökenli toplulukları bir araya getiren Büyük Hun-Türk Kurultayı, yarın gerçekleştirilecek kapanış oturumlarıyla sona erecek.