Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimde İl Başkanı Hakan Uygun güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas İl Başkanlığı olağan kongresi gerçekleştirildi. Kentteki özel bir otelde gerçekleştirilen kongreye parti yöneticilerinin yanı sıra delegeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek Divan Başkanlığı yaptı.

'Davamız, ülkümüz ve Türk milletine hizmet bakidir'

Kongrede konuşan Milletvekili Özyürek, 'Türk milletinin birliği, devletimizin dirliği, milli bekamızın korunması, toplumsan huzurumuzun güçlendirilmesi hususunda sergilediğimiz duruşu her türlü fitne, fesada rağmen 3 hilalin gölgesinde yenilenmiş ve kenetlenmiş kadrolarımızın heyecanı ve milli mayayı temsil etmenin sorumluluğunu tavizsiz sürdüreceğiz. Bu sebeplerden dolayı il kongremiz, ülkücü hareket ve davaya bağlılığın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği şuurlu irade beyanlarıdır. Unutulmamalıdır ki görevler gelip geçicidir. Fakat davamız, ülkümüz ve Türk milletine hizmet bakidir. Önemi olan mensubu olmaktan şeref duyduğumuz, milliyetçi, ülkücü harekete sadakatle hizmet etmektir' dedi.

'Milliyetçi Hareket Partisi sıradan bir parti değildir'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin birleştirici bir siyasi hareket olduğuna dikkat çeken MHP İl Başkanı Hakan Uygun, 'Milliyetçi Hareket Partisi sıradan bir parti değildir. Her hangi bir siyasi parti olarak değerlendirilemez. Milliyetçi Hareket Partisi; bu ülkenin milli bekasının teminatı, zapt edilemeyecek son kalesi, teslim alınamayacak son siperidir. Milliyetçi Hareket Partisi, aziz milletimizin hafızasından doğmuş, tarihinden beslenmiş, acılarıyla pişmiş, duasıyla yürümüş kutlu bir davanın adıdır. Milliyetçi, ülkücü hareket Anadolu'nun yorgun ama teslim olmayan evlatlarının sesi, bozkırdan sabrın, cephede cesaretin, şehirde ahlakın, devlette aklın, millette vicdanın adıdır. Bizim davamızda siyaset millete hizmet etmenin aracıdır. Bizim davamızda teşkilat milletle gönül bağı kurmanın ocağıdır' diye konuştu.

Konuşmaların ardından delegeler oy kullandı. Tek lise ile gidilen seçimde mevcut başkan Hakay Uygun güven tazeledi.