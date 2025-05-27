Emniyet güçlerinin ve savcılığın koordinasyon içinde yürüttüğü operasyonun, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem aracılığıyla aklanmasına yönelik olduğu ifade ediliyor. Şirketlerin, şüpheli para transferleri ve lisanssız işlem faaliyetleriyle bağlantılı olduklarına dair güçlü delillerin bulunduğu bildirildi.

Papara ve ilgili şirketlerden resmi bir açıklama henüz gelmezken, operasyonun detaylarının önümüzdeki saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte gözaltıların ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

'Papara' isimli ödeme kuruluşun sahibi Ahmed Faruk Karslı'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İŞİ GÜCÜ BIRAKIP YASA DIŞI BAHİSE YÖNELMİŞLER

Papara kullanıcıları, son dönemde uygulamanın sık sık çökmesi, giriş yapılamaması ve işlemlerin yarıda kesilmesi gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Yaşanan erişim problemi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kullanıcılar, "Papara neden açılmıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Ayrıca, Papara'nın müşteri hizmetlerinin yetersizliği ve kullanıcı şikayetlerine geç yanıt vermesi de eleştiri konusu oldu. Kullanıcılar, hesaplarının sebepsiz yere kapatıldığını ve iletişim eksikliği yaşadıklarını ifade ediyor.

MİLYARLARCA LİRAYI YURT DIŞINA KAÇIRAN ÇETELERDEN PAY ALMIŞLAR

Papara'nın yasa dışı bahis çeteleriyle bağlantılı olduğu ve bu çetelerin milyarlarca lirayı yurt dışına kaçırmak için Papara'yı kullandığı iddia ediliyor. Ayrıca, Papara'nın bu işlemlerden pay aldığı ve kara para aklama faaliyetlerine öncülük ettiği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhuriyel Başsavcılığımız ca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk KARSLI isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak tizere toplam 8 şirket, l yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire. l villaya yönelik mal varlıklanna el koyma tedbiri uygulanmıştır.

El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile Tmsf Kayyım olarak atanmıştır, Soruşturmada gözaltı şüpheli ifadeleri ve arama- el koyma inceleme işlemleri devam etmektedir gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamu oyunun Bilgilerine duyurulur.