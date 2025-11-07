Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyon

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda önemli mesajlar verdi. TCMB, yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29’dan yüzde 31-33 seviyesine yükseltti.

Buna karşın, 2025 yılı ara hedefi yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için ise yüzde 9 olarak korundu. Karahan, ara hedeflerin olağanüstü gelişmeler dışında güncellenmeyeceğini, değişikliklerin yalnızca tahminlerde yapılacağını belirtti.

“Sıkı para politikamızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz”

Fatih Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun etkilerinin kademeli biçimde hissedilmeye devam ettiğini vurguladı:

“2024 yılı haziran ayından bu yana süren dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da, atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.”

Küresel dezenflasyon süreci ivme kaybetti

Karahan, küresel belirsizliklerin tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

“Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte, küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti. Faiz indirimlerinin birçok ülkede devam etmesi bekleniyor.”

İş gücü piyasasında sıkılık azaldı

TCMB Başkanı, iş gücü piyasasının manşet işsizlik oranına kıyasla daha az sıkı seyrettiğini söyledi.

Bileşik iş gücü endeksinin düşük seviyelerde bulunduğunu belirten Karahan, sanayi ve hizmet üretiminin üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini ifade etti.

Yurt içi talepte ivme kaybı devam ediyor

Karahan, tüketim tarafında yavaşlamanın sürdüğünü belirterek, “Kart harcamaları 3. çeyrekte nispeten yatay seyretti. Talep tarafında ivme kaybı sürüyor.” dedi.

Dezenflasyon süreci yavaşladı

Son iki ayda enflasyonun tahmin aralığının üzerinde gerçekleştiğini açıklayan Karahan, gıda enflasyonunun bu artışta belirleyici olduğunu söyledi.

“Ana eğilim göstergeleri, dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor. Ancak yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün sürmesini bekliyoruz.”

Hizmet enflasyonundaki direnç sürüyor

Hizmet enflasyonundaki ataletin devam ettiğini belirten Karahan, özellikle eğitim ve kira kalemlerinde geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin yüksek olduğunu söyledi.

Kira enflasyonunun öngörülenden dirençli seyrettiğini ancak son aylarda yavaşlama sinyalleri verdiğini de ekledi.

Beklentilerde iyileşme yavaşladı

Karahan, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde önceki rapor dönemine göre daha yavaş bir iyileşme olduğunu söyledi:

“Para politikasındaki kararlı duruşumuzla birlikte, beklentilerdeki iyileşmenin kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz.”

Kredi büyümesi dezenflasyonla uyumlu

Sıkı para politikası duruşunun sürdüğünü belirten Karahan, TL lehine görünümün korunduğunu ifade etti.

“Bireysel kredi büyümesi, kredi kartları kaynaklı yavaşladı. Toplam kredi büyümesi dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde ilerliyor.”

Mevduatta TL’nin payı artışta

Karahan, Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payının yüzde 60 seviyesinde olduğunu belirtti.

Yabancı para mevduatlardaki son artışın ise altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını söyledi.

2026’da enflasyon tek haneye yaklaşacak

Fatih Karahan, 2026 yılı için enflasyonun yüzde 13-19 aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, 2027’de ise tek haneli enflasyona geçişin hedeflendiğini söyledi.

