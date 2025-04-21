Uzun Süren Hastalık Süreci

14 Şubat 2025'te bronşit teşhisiyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa Francis, burada geçirdiği yoğun tedavi sürecinin ardından çift taraflı zatürre teşhisiyle mücadele etti. 23 Mart’ta taburcu edilmesine rağmen, sağlık durumu tam olarak iyileşmeyen Papa, evinde özel hemşireler eşliğinde tedavisine devam ediyordu.

Vatikan'dan İlk Açıklama

Vatikan, Papa Francis’in sabah saat 07.35’te hayatını kaybettiğini doğrularken, ölüm nedenine ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını bildirdi. Vatikan tarihinde en yaşlı ruhani liderlerden biri olan Papa, son olarak 20 Nisan Paskalya Pazar Ayini'nde, Aziz Petrus Meydanı’nda halka tekerlekli sandalye ile selam verirken görülmüştü. Geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve Dünyaya) mesajını ise sağlık durumu el vermediği için bir yardımcısı aracılığıyla okuttu.

"Peder’in Evine Döndü"

Kardinal Kevin Farrell, Papa'nın vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Francis'in Peder’in evine döndüğünü büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Hayatını Rab'be ve Kilisesi'ne hizmete adamıştı. O, İncil’in değerlerini sadakat, cesaret ve evrensel sevgiyle yaşatarak bizlere örnek oldu.”

Son Temaslar ve Ziyaretler

Sağlık durumunun iyileşmesinin ardından Papa Francis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Kralı Charles ve eşiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Hayatının son görüşmesini ise dün, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı bildirildi.

Tarihi Bir Liderdi

2013 yılında seçilen Papa Francis, Güney Amerika'dan seçilen ilk papa ve yüzyıllar sonra Avrupa dışından gelen ilk Katolik lider olmuştu. Dönemi boyunca Katolik Kilisesi'nde reformist adımlar atan Francis, özellikle yoksullar, mülteciler ve dışlanan gruplar için gösterdiği hassasiyetle anılacak.

Yeni Papa Seçimi Yaklaşıyor

Papa'nın ölümünün ardından Katolik dünyasında gözler Sistine Şapeli’nde yapılacak yeni seçimlere çevrildi. 253 kardinal arasından sadece 138’i 80 yaş altında olduğu için oy kullanabilecek. Oylama sonucunda yeni bir Katolik lider seçilecek.

Öne Çıkan Papa Adayları

Uluslararası medya, Papa Francis’in halefi olabilecek kardinaller üzerine yoğunlaştı. İşte öne çıkan bazı isimler:

Kardinal Peter Erdo (72) : Macaristanlı, muhafazakâr ve göç karşıtı söylemleriyle biliniyor.

Kardinal Fridolin Ambongo Besungu (65) : Afrika'da etkili bir isim, geleneksel aile yapısını savunuyor.

Kardinal Willem Eijk (71) : Hollandalı, muhafazakâr tutumları ve tıp geçmişi ile dikkat çekiyor.

Kardinal Raymond Burke (76) : ABD'li, Papa Francis dönemine sık sık muhalefet eden isimlerden biri.

Kardinal Luis Antonio Tagle (67) : Filipinli, sosyal adalet ve eşitlik savunuculuğuyla tanınıyor.

Kardinal Matteo Zuppi (69) : İtalyan, Papa Francis’e yakınlığıyla biliniyor.

Kardinal Mario Grech (67) : Maltalı, eşcinsellerin kilisedeki yerine ilişkin açık fikirli tutumuyla öne çıkıyor.

Kardinal Pietro Parolin (70): Vatikan Dışişleri Bakanı olarak uzun yıllardır önemli görevlerde bulundu, favoriler arasında yer alıyor.

Katolik dünyası şimdi, hem Papa Francis’in mirasını onurlandırmaya hem de yeni bir ruhani lider seçmeye hazırlanıyor.