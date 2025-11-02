Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Onvo Büyükçekmece maçının ardından, "Önemli olan kazanmaktı" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol Takımı’nı 86-85 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "İyi oynadığımız bir maç değildi. Onvo Büyükçekmece’nin böyle bir reaksiyon vereceğini biliyorduk. Yoğun bir maç trafiğindeyiz, oyuncularımızı olabildiğince hazırlamaya çalıştık. Rakibimiz özellikle ilk yarıda iyi oynadı, biz ise ikinci yarıda daha doğru reaksiyon verdik. Basit hatalar yaptık ama önemli olan kazanmaktı, kazanma serisini sürdürmekti. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Bulkaz: "Hak ettiğimiz maçı kazanamadık"

Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Hak ettiğimiz maçı kazanamadık. Ancak güzel olan, takımın son topa kadar mücadele etmesiydi. Doğan sakat olmasına rağmen oynadı, kendisine teşekkür ediyorum. Maçın kritik anlarında bazı hatalar yaptık, bu da sonucu etkiledi. Çalışacağız, başka çaremiz yok. Çalışıp galibiyetler almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.