Niğde Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ’Futbolun Yıldızları & Veteran Takımı Özel Maçı’nda Türk futbolunun efsane isimleri sahaya çıktı.

Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Niğde Veteranlar Takımı ile Türkiye’nin unutulmaz futbol yıldızları dostluk maçı yaptı. Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Ahmet Dursun, Yücel Çolak, Soner Boz, Cihan Haspolatlı, Dobi Hasan, Mehmet Yılmaz, Taylan Keskinler, İlyas Kahraman, Serdar Kesimal ve Orkun Uşak gibi isimler sahada yer aldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de gösteri maçında forma giydi. Türkiye Yıldızları; Vali Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Tanju Çolak’ın golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti. Niğdeli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde konuşan Vali Cahit Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Niğde Belediyespor gerçekten destan yazıyor. Şu an ligde ikinci sıradayız. Çocukluğumuzun kahramanları olan Tanju Çolak, Hami Mandıralı gibi çok önemli futbolcularla aynı sahada olmak mutluluk. Bu güzel organizasyon için belediye başkanımıza ve milletvekilimize teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız, güzel bir maç olur."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Niğde Belediyespor - Malatyaspor maçımızdan önce, unutulmayan efsane futbolcularımızla Niğde’de veteranlar olarak bir maç yapıyoruz. Gol kralımız Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Ahmet Dursun ve birbirinden değerli sporcularımızı şehrimizde ağırlıyoruz. Yeni 5 Şubat Şehir Stadyumu’nda hemşehrilerimizle birlikte keyifli bir maç izleyeceğiz. Havanın da güzel olmasıyla, güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Ardından Niğde Belediyespor’dan da bir zafer bekliyoruz" dedi.

Gösteri maçının hemen ardından Niğde Belediyespor, ligdeki kritik karşılaşmasında Malatya Yeşilyurtspor ile karşı karşıya geldi. 5 Şubat Stadyumu’nda Malatya Yeşilyurt Spor’u ağırlayan Niğde ekibi, karşılaşmadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı ve sezonun ilk yenilgisini sahasında yaşadı.