"Duygusal davrandım, tokat attım"

Sanık Selçuk Tengioğlu, duruşmada yaptığı savunmasında saldırının planlı olmadığını öne sürdü. “Halen Özgür Özel’e kızgınım. Bir anlık duygusal refleksle hareket ettim ve tokat attım,” şeklinde konuşan Tengioğlu, pişmanlık belirtmedi.

4.5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

İddianamede Tengioğlu hakkında, “kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ne Olmuştu?

4 Mayıs 2025 tarihinde HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul’daki cenaze töreni sonrası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde CHP lideri Özgür Özel’e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, kısa sürede gözaltına alınmıştı. 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tengioğlu, o günden bu yana cezaevinde bulunuyor.