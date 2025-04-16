“Elektrik Zammı Darbe Girişiminin Bedeli”

Elektriğe gelen yüzde 25’lik zammı eleştiren Özel, bu zamların özelleştirilmiş dağıtım şirketlerinin kasasına gideceğini savundu. "Bu verilen para bir aylık zammın 340 katı. Bir yıllık elektrik zammının 28 katı. Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin yedi yıllık karşılığı kadar para" diyen Özel, bu kaynağın darbe girişimlerine finansman sağlamak için kullanıldığını iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de hedef alan Özel, “Sen buradan topladığın paraları Türkiye’nin demokrasiden otokrasiye geçmesi sırasında kullanmak için biriktirmişsin” ifadelerini kullandı.

"Kötü Bir Akılla, Kötü Bir Niyetle Karşı Karşıyayız"

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışa da dikkat çeken Özel, üreticinin domatesi 8 liraya satmasına rağmen marketlerde 50 liraya kadar yükseldiğini belirtti. Antalya’daki üreticilerin don olayları nedeniyle büyük zarar gördüğünü aktaran Özel, hükümetin bu duruma duyarsız kaldığını savundu. “Karşımızda milletten kopmuş kötü bir akıl, kötü bir niyet var” diyen Özel, CHP’nin hem Meclis’te hem sahada üreticinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

“Liselerden Gözdağı Veriliyor”

Proje okullarda görev yapan 85 bin öğretmene ve öğrencilere yönelik baskılara da değinen Özel, lise öğrencilerinin eylemlerine karşı yüz tanıma sistemleriyle ailelerinin tehdit edildiğini öne sürdü. “Geçmişin ikna odalarını dijital sisteme çevirmişler” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nı hedef aldı. Özel, bu uygulamaların hem pedagojik hem de hukuki açıdan ciddi sorunlar barındırdığını belirtti.

"Altıncı Filoya Karşı Duran Gençlerin Yerindeyiz"

Filistin konusundaki duruşlarını da hatırlatan Özgür Özel, CHP’nin tarihsel çizgisinin değişmediğini vurguladı. "Geçmişte altıncı filoyu denize döken bizim büyüklerimizdi" diyen Özel, Filistin davasına bağlılıklarını sürdürdüklerini ve Gazze’de yaşananların uluslararası emperyal planların bir parçası olduğunu savundu.

“CHP’yi Görmeyen Medyaya Karşı Boykot”

Konuşmasının sonunda medyaya da yüklenen Özel, “19 Mart darbe girişimini görmeyenleri, meydanlardaki milyonları haber yapmayanları” eleştirerek CHP’nin başlattığı boykot çağrısını hatırlattı. “Bizi görmeyenleri, vermeyenleri, sesimizi duymayanları boykot ediyoruz” diyen Özel, medya kuruluşlarını tarafsız yayın yapmaya davet etti.

Özgür Özel'in bu çıkışı, hem ekonomi politikaları hem de demokrasiye yönelik iddialarıyla siyaset gündemini bir kez daha hareketlendirdi. CHP lideri, önümüzdeki süreçte hem sahada hem de Meclis’te sert muhalefet çizgisini sürdüreceğinin sinyalini verdi.