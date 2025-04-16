CHP'nin seçim stratejisine dair bu çıkış siyaset kulislerinde heyecan yaratırken, programın diğer konuğu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten de dikkat çekici açıklamalar geldi. CHP’nin yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettiğini hatırlatan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine tepki göstererek, “İmamoğlu’na özgürlük” çağrısını yineledi.

Çelik, İmamoğlu’na destek amacıyla her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesinde miting düzenleneceğini hatırlattı. Bu kapsamda bu haftaki eylem için adresin Beylikdüzü olduğunu duyuran Çelik, “Demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Beylikdüzü’ne bekliyoruz” dedi.

İsmail Küçükkaya'nın programda dile getirdiği Özgür Özel’in “şok edici hamle” mesajı, kamuoyunda “erken seçim baskısı artıyor mu?” sorularını gündeme getirdi. Özgür Çelik ise bu konudaki değerlendirmesinde temkinli bir tutum sergileyerek, “Genel Başkanımız bazı stratejik hamleler konusunda elbette bilgi veriyor, ancak açıklama parti hiyerarşisi gereği kendisine aittir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin önümüzdeki süreçte hem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine karşı kamuoyu baskısını artırması, hem de erken seçim taleplerini daha yüksek sesle dillendirmesi bekleniyor. Özgür Özel’in “şok edici hamlesi” ise şimdiden merak konusu.