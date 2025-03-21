CHP'den Bahçeli'ye Yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert çıkışına CHP'den yanıt gecikmedi. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milletin Sesini Duy, Darbeye Karşı Dur" ifadeleriyle Bahçeli'ye cevap verildi.

Özel'den Saraçhane Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de dayanışma ziyaretinde bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, "Sokaklar meydanlar bizimdir. Bu akşam da saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız. Evet, buradan çağrı yapıyorum: Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" dedi.

'İleri Geçin, Barikatlara Teslim Olmayın'

Özel, konuşmasında "Sokağa mı çağırıyorsun? Evet, sokağa çağırıyorum. Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Hep söylüyorum. Kanunsuz emirler veriliyor. Önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. O yüzden çağrım bu kanunsuz emirle konulan barikatları polisimizi gözeterek ona zarar vermeyerek, yıkın geçin, sokaklara akın, sokaklara taşın. Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" ifadelerini kullandı.

Siyasette tansiyonun yükseldiği bu süreçte, taraflardan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor.