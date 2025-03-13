İftar programında konuşan Özel, “Hepiniz hoş geldiniz. Ramazan’ın 12’nci gününde bir aradayız. Allah tuttuğunuz oruçları, tutacağınız oruçları, ibadetlerinizi, yapacağınız hayırları kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MHP ile Görüşme Mesajı

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in ‘CHP ile görüşmeyeceğiz’ açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu. Özel, “Genç bir arkadaşın tweet’ini gördük. Bir PM üyemizin programında, aynı programda da değillermiş herhalde, sonrasında tweet’ini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı söyledik ve buna riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Bugün o genç arkadaşın tweet’inin altında Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey olunca Sayın Celal Adan’ı aradım, hem sağlık durumunu sordum hem de bu açıklamanın kurumsal bir şey olup olmadığını öğrenmek istedim. Sayın Celal Adan, Sayın Bahçeli’nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koskoca partileriz, Türkiye’nin gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Bahçeli’ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman görevinin başına döner, o zaman tartışmalar da olur, konuşmalar da olur. O güne kadar ben Sayın Bahçeli’nin sağlığına dua ederim” dedi.

Yavaş ve İmamoğlu'na Destek

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, "Eğer Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpaslar kurulursa en başta yanında ben olacağım. Bizden ayrılık ve kavga bekleyenler avcunu yalayacak" açıklamasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Özel, “Biz üç kişi, Türkiye’ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve halen daha Türkiye’nin gündemindeyiz. Sürekli her iki taraftan da çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey’in bugün iftar programındaki ‘bizden kimse ayrılık beklemesin’ sözleri ve Ekrem Bey’in dünkü açıklamaları peş peşe okunduğunda, gerçekten CHP’den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamaları, partisinin birlik mesajını ve iktidara yönelik kararlılığını bir kez daha vurguladı.