Özgür Özel, 'YENİ Parti'nin logosu ile İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen başvurunun alındı belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'YENİ Parti' adına hazırlanan logoya ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen alındı belgesine yer verdi. Belgede, 'YENİ Parti' adıyla siyasi parti kurmak isteyen kurucuların kuruluş bildirisi ve eklerini İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiği, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca alındı belgesinin 24 Temmuz 2026 tarihinde düzenlendiği görüldü.

Paylaşımında YENİ Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

'YENİ Parti'yi kuran, milletimizdir, İşçinin YENİ Partisi, Emeklinin YENİ Partisi, Memurun YENİ Partisi, Esnafın YENİ Partisi, Çiftçinin YENİ Partisi, Kadınların YENİ Partisi, Gençlerin YENİ Partisi, Türkiye'nin YENİ Partisi. Hayırlı, uğurlu olsun.'