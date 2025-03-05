Konuşmasında, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor’a teşekkür eden Özel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’deki siyasi partilerle kurduğu ilişkilere yönelik eleştirilerde bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin sadece göç politikaları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin tam üyelik sürecine bağlı olduklarını belirten Özel, Avrupa ile iş birliğinin çok boyutlu olması gerektiğini söyledi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin de açıklamalarda bulundu. 23 Mart 2025’te 1 milyon 700 bin üyenin katılımıyla gerçekleştirilecek ön seçimle adaylığın resmiyet kazanacağını belirtti.

Konuşmasını Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin demokratik değerler ve karşılıklı güven temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı.