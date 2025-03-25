Özel, iftar öncesinde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’nun programa katılmayı planladığını ancak bir gün önce yaşanan gelişmeler nedeniyle buna engel olunduğunu belirtti. "18 Mart Şehitler ve Gaziler Günü'nde, Ekrem İmamoğlu bu akşam burada, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte iftarını açmayı ümit ediyordu. Ancak 19 Mart’ta maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu" diyen Özel, milletin seçtiklerine yapılan her türlü müdahalenin halkın iradesine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

İftar programında Kuran-ı Kerim tilaveti okunurken, Özel konuşmasının ardından organizasyon yetkilileri tarafından kendisine takdim edilen hediyeyi, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’na iletmeye çalışacağını ifade etti.

Program, şehit aileleri ve gazilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.