Özel, 15,5 milyon vatandaşın oyuyla belirlenen Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına engel çıkması durumunda izlenecek yolu anlattı.

Özel, “Ekrem Başkan’ın bir yedeği yok. Ancak Ekrem Başkan aday olamazsa, süreci yine üyelerle belirleriz. Mansur Yavaş da aday olacaksa bunu ön seçimle karara bağlarız” dedi.

Daha önce Evrensel gazetesine verdiği röportajda Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğine dikkat çekerek, Yavaş’ı Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması halinde en kuvvetli seçenek olarak göstermişti.

Siyaset kulislerinde Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına henüz girmek istemediği konuşulurken, Özel’in açıklamaları, CHP’de olası aday senaryolarını netleştirdi.