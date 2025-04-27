Özel, Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde katıldığı toplantı öncesi kameraların kapatılması ve valizlerle otele giriş-çıkış yapıldığı görüntülere ilişkin, "İmamoğlu’nun bütün programlarına bakın, o çanta jammer çantası" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde aralarında Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın da bulunduğu 50 şüphelinin gözaltına alınması üzerine programını değiştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile 50 şüpheliyi ziyaret etti. Ziuyareti sonrası basın açıklaması yapan Özel, İmamoğlu'nun bir otelde katıldığı toplantı öncesi kameraların kapatılması ve valizlerle otele giriş-çıkış yaptıkları görüntülere ilişkin, "Sinyal kesici var içerisinde. O sinyal kesicinin işi orada olabilecek yasa dışı dinlemeleri engellemektir. Ama esas işi sinyal kesmektir. IŞİD’in veya bir başka terör örgütünün, PKK’nın patlatabileceği bombanın sinyalini kesmektir" dedi.

Özel, "Bugün Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'yla, Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan'la, Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Alaattin Köseler'le, Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'le ve sevgili Tayfun Kahraman'la ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldim" diye konuştu.



"Akın Gürlek denen adam Kırkpınar’da pehlivan olsa başpehlivanlıkta karşısına çıkan rakibi tutuklatır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, büyük bir sorumsuzlukla kendisini Türkiye Cumhuriyet Başsavcısı sanıyor. Öyle bir düzenleme yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcısına adeta hakaret ederek, onun görev alanındaki işi kendisi yaparak, Antalya Cumhuriyet Başsavcısına hakaret ederek, ‘Sen bilmiyorsun ben biliyorum’ diyerek yetki aşımı yaptığı bir iştir. Meslek hayatında kendisinin kara lekelerinden birisidir. En karalarından biri değildir ama kendi mesleki siciline sürdüğü bir kara lekedir. Bir tek şey söyleyeceğim, burada Tayyip Bey nasıl Ekrem Bey’den korkuyorsa, Akın Bey de avukatlardan korkuyor. Kendisine dediler ki, 'Akın Bey sana İstanbul’da ihtiyacım var. İstanbul’da bunlar bunu bunu yapıyorlardır' dediler. Neden kendilerinden biliyorlar. Nasıl Akbil’de iş çevirdi, billboarddan sorgulandı ya kendinden biliyor işi. ‘Ben sana anlatacağım elinle koymuş gibi bulacaksın’ dedi bunlara. Bunlar da ona göre operasyon yaptılar ama bulamadılar. Şimdi gelmişler, çürütülen iddialara karşı avukatlarla uğraşıyorlar. Avukatlara tutuklama talep etti. Bu Akın Gürlek denen adam Kırkpınar’da pehlivan olsa başpehlivanlıkta karşısına çıkan rakibi tutuklatır. Neden? Yarın yenemeyeceğim onu diye. Allah'tan hukuk fakültesi diplomasından utanan bir hakim çıktı da 'Tutuklu yargılanmaz avukatlar' dedi. Adam mesleğini yapacak, savunacak. Tayyip Bey yenemeyeceği rakibini buraya koymaya çalıştığı gibi Akın Bey de yenemeyeceği avukatları buraya koymaya çalışıyor" diye konuştu.



"İmamoğlu’nun bütün programlarına bakın, o çanta jammer çantası"

Ekrem İmamoğlu’nun korumalarının bir oteldeki görüşme öncesi güvenlik kameralarını kapattığı ve valizlerle otele giriş-çıkış yaptıkları görüntülere de değinen Özel, "Bir diğer husus otel görüntüleri. Şimdi buradan tüm Türkiye’ye ilan ederim ki benim de koruma ekibim var, Tayyip Bey’in de koruma ekibi var. Ekrem Bey’in de koruma ekibi var. Bu koruma ekiplerinin aldığı bir eğitim var. Bizim gibi korunan, ki zorunlu korumaya tabiyiz. Gidin dedim, gitmediler. Ben bir salona gireceksem, orada bir kamera varsa koruma ekibi gidiyor kamerayı kapatıyor aldığı eğitim gereği. Şimdi buradan söylüyorum. Köşe yazısına yazıyor ‘Kamera nasıl kapatılıyor’ diye. Onu yazana fikir versin diye söylüyorum. Bir gazeteci arkadaşım, bir İçişleri Bakanlığı muhabiri arkadaşım lütfen İçişleri bakanına mikrofon tutup sorar mısınız, 'Bu devletin koruma eğitiminde VIP olarak kapsadıkları koruma kişilerinin girdikleri odada varsa bir güvenlik kamerası, devletin koruma memuruna, polisine tanımlanmış bir görev midir?' Utanmadan sıkılmadan sanki gizli bir şey yapacakta Ekrem Başkan ondan kapatmış. Benim girdiğim salonda da kapatıyorlar, Tayyip Bey’in girdiği salonda da kapatıyorlar. Bir de çanta varmış, içinde para varmış. Çantanın içerisinde jammer olduğunu, dönün bütün programlarına bakın İmamoğlu’nun o çanta jammer çantası. Sinyal kesici var içerisinde. O sinyal kesicinin işi orada olabilecek yasa dışı dinlemeleri engellemektir. Ama esas işi sinyal kesmektir. IŞİD’in veya bir başka terör örgütünün, PKK’nın patlatabileceği bombanın sinyalini kesmektir. İmamoğlu’nun yanında götürülen ‘jammer’ koruma ekibinin görevidir. Aynı Tayyip Bey’in peşinde gezen jammer kamyonu gibi. Tayyip Erdoğan’ın toplantı yaptığı salonda, ‘jammer’ kullanılmadığını söyle bakalım. Onun girdiği yerde de sinyal kesilir. İmamoğlu’nun girdiği yerde de sinyal kesilir. O sinyal kesiciyi de biz CHP olarak kendi cebimizden alırız. İBB de kendi kasasından alır. Pazartesi ilan edeceğim, hangi belediyeler ihale ile ‘jammer’ almış. AK Partili belediyeleri teker teker ilan edeceğim. Bu jammer’lerin hepsi resmi ihale ile alınıyor" dedi.



"Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu’nun kendisi istese dahi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez"

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuşan Özel, "Dün buraya geleceğimizi söylediğimiz andan itibaren 'İkinci dalgadan CHP ürktü, pazarlık ediyorlar. Tutuksuz yargılama karşılığında Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmamasını taahhüt edecekler.' Değil. Özgür Özel, bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu’nun kendisi dahi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez. 15 milyon kişi vermiş bu görevi ona" diye konuştu.