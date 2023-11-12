Özel, Hatay'da temaslarına il başkanlığını ziyaret ederek başladı. Genel Başkan Özel'e Hatay temaslarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Genel Başkan Özel, il başkanlığının bulunduğu bölgede kendini bekleyen kalabalığa açıklamalarda bulundu.

Özel, Hatay’ın şahsi meselesi olacağını ifade ederek, "CHP'nin şu anki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'Benim meselem' dediği Hatay'ı, söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. CHP Genel Başkanı'nın mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil. Eğitim ile ilgili sorunları biliyorum, okulları biliyorum, öğrencilerin sorunlarını biliyorum, atanmayan öğretmenleri biliyorum. Özel okul öğretmenlerinin işsizlik sorununu biliyorum. Hepsini teker teker çalıştım. Hatay bundan sonra benim şahsi meselemdir" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde emeği geçen milletvekillerine teşekkürlerini dile getiren Özel, "Önceki dönem birbirinden kıymetli 4 milletvekilimiz vardı. Geçmiş dönem milletvekili arkadaşlarımız burada. Çok kıymetli milletvekillerimiz eşlik ediyorlar. Ben grup başkanlığından geldiğim için onların sahada var olmalarının önemini çok iyi biliyorum. Hepsine geçmiş dönemden bu güne emekleri için teşekkür ediyoruz. Birazdan grubumuzun her milletvekilinin maaşlarını bağışlamalarıyla yaptıkları konteyner kentimizi açacağız. Bu emekler için katkıları için hem de Hatay ve 10 ile verdikleri emek için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özel ve İmamoğlu'na forma hediye etti. Özel, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde de vatandaşlarla bir araya gelecek.