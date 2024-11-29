İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM’deki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.



Dosya Ankara'ya gönderilecek

Özel hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde dosyanın gerekli tespitlerin yapılması sonrası Özel hakkında fezleke hazırlanabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.