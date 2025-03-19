Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının, CHP'nin ön seçiminden sadece dört gün önce gerçekleştiğini vurguladı. "Bu iş tam pazara yapılacak şekilde yapıldı" diyen Özel, anketlerde CHP’nin önde olduğunu, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeneceğini ve bu sebeple hedef alındığını söyledi. "İmamoğlu, Erdoğan’a karşı her zaman kazanıyor ve bu korku, iktidarı harekete geçiriyor" diyen Özel, halkın ülkeyi kimin yöneteceğine karar vereceğini belirtti.

"Türkiye Darbe Girişimiyle Karşı Karşıya"

Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının, Türkiye’nin bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini ifade etti. "Sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır" diyerek, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bütün darbeler iktidarla yapılır. Bugün yapılan da bir darbe girişimidir" diye konuştu.

"Demokrasiyi Savunacağız, Sandıklar Kurulacak"

Özel, "Bu darbeyi püskürttük püskürttük, püskürtmedik bir daha sandık yok" diyerek, demokratik hakların korunması için mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, 23 Mart’ta kurulacak sandıklara tüm vatandaşları davet etti. Özel, “O sandıklar kurulacak, bu darbecilere hesap sorulacak” dedi.

"Demokrasinin Taziye Kuyruğuna mı Gireceksiniz?"

CHP Genel Başkanı, geçmişteki darbe karşıtı duruşunu hatırlatarak, iktidar partisine karşı sert eleştirilerde bulundu. "Ben 15 Temmuz akşamında alnımın akıyla çıktım, şimdi ne tarafta yer alacaklar?" diyen Özel, AK Parti milletvekillerine demokrasiyi savunmaları için çağrıda bulundu. "Bir kahraman AK Parti milletvekili bekliyorum, desinler ki 'Biz bu darbe girişiminin karşısındayız'" dedi.

"28 Şubat'tan Ne Farkı Var?"

Özel, 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak, AK Parti'ye "Bu sürecin 28 Şubat’tan ne farkı var?" diye sordu ve demokrasiye sahip çıkan AK Partili milletvekillerinin açıklama yapmalarını beklediğini söyledi. "Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir" diyerek, halkın seçme hakkına sahip çıkacaklarını yineledi.

"Ekrem İmamoğlu, Milletimizin Emanetidir"

Son olarak, Ekrem İmamoğlu’nun ve partisinin halkın emaneti olduğunu vurgulayan Özel, "Partimiz Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. O emaneti milletimize emanet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Özel, tüm muhalefet partilerine bu darbe karşısında tavırlarını netleştirme çağrısında bulunarak, birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" diyerek, halkın iradesine saygı gösterilmesi için mücadele edeceklerinin altını çizdi.