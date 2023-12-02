CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyareti kapsamında CHP İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla buluştu. Özel yaptığı konuşmada, CHP’nin dar gelirli vatandaşların, memurun, emeklini, esnafın, emekçinin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Karıncanın kardeşi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Size söz veriyorum bu ülkeyi, sizin hayallerini kuracağınız demokratik güçlü bir ülke haline getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ni AB’nin tam üyesi haline getirip gencimizin elindeki pasaportuyla istediğinde gittiği, istediği yerde okuduğu ama istediğinde de gelip müreffeh bir şekilde yaşadığı bir hale getireceğiz” diye konuştu.

Özel ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, CHP Balıkesir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte çok sayıda partili de eşlik etti.

Başkan Böcek’in makamına geçmeden önce, belediyenin hatıra defterini imzalayan Özel deftere, “CHP Genel Başkanı olarak ilk kez ziyaret ettiğim Antalya’da Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etmenin mutluluğu içindeyim. Sevgili Muhittin Böcek ve ekibine Antalya’ya yaptığı tüm hizmetler için şükranlarımı sunuyorum” diye yazdı.

Başkan Muhittin Böcek’in makamına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’nın kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde vereceğini ümit ettiğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 11 Büyükşehir Belediyesi’nden bir tanesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Birkaç kez Büyükşehir Belediyesi iktidar partisi ile gitti geldi, ama bu kez kalıcı oldu. Antalya kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde verecektir diye ümit ediyoruz ”dedi.



"Turizm kentlerini CHP’li belediyeler yönetiyor"

Türkiye’nin en güzel turizm kentlerini CHP’li belediyelerin yönettiğini söyleyen Özel, şunları söyledi:

“Çünkü oraları iyi yönettiğimiz için teveccüh bize. Sizin Antalya’yı ne hale getirdiğinizi millet bildi. Ve aldı belediyeyi yine Cumhuriyet Halk Partisi’ne verdi. Buradaki büyük kandırmacayı Antalya’dan bütün Türkiye’ye duyurmuş olayım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk’ümüzün de ifade ettiği gibi Şüphesiz dünyanın en güzel kenti Antalya’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerine ziyaret için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Genel Başkan olmanız çok anlamlı. Burada bulunan herkes için, Genel Başkan yardımcılarımız, vekillerimiz için çok önemli bir yıl. Hep hayal etmişimdir Cumhuriyetin 100. yılında bir yerlerde olmayı ve Cumhuriyetin 100. yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olmama vesile olan Genel Başkanıma, önceki başkanlarıma, vekillere herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizleri şahsınız Antalya’mızda onurlandırdınız. Genel Başkan yardımcılarımız ve 130 milletvekilimizle bir kez daha öncelikle Antalya’yı tercih etmenizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



Çalışmalar hakkında bilgi verdi

4,5 yılda yaptığı çalışmalar hakkında Özel’e bilgi veren Başkan Böcek şunları söyledi:

"Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diye hedef koyduk ve parti disiplini içerisinde partili arkadaşlarımızla, belediye başkanı arkadaşlarımızla elimizden geldiğince Ata’mızın hiç Şüphesiz dünyanın en güzel yeri Antalya’mız için çalışmalarımızı yaptık. Türk turizminin, tarımın başkenti Antalya’da göreve gelir gelmez Turizm Birliğini kurduk. Turizmle ilgili de 2022 yılında 45 milyar doların gelirin 20 milyon doları Antalya’dandır. Ama konaklama vergisinden pay alamıyoruz. Bunu geçtiğimiz gün Sayın Turizm Bakanı’na da söyledim.”

Engellemelere rağmen çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, "Dünya Bankası geldi şimdi 2024 yılında nasip olursa 700 milyon Euro alacağız. Sakin şehir ve çevre dostu şehir olarak 1. Pilot bölge Antalya Büyükşehir Belediyemiz seçildi. Onlar şunları sordu önce belediye olarak emekçiye borcunuz var mı? Dedik yok. Primler dahi yatırıldı. Kurum kuruluşlara borcunuz var mı? Yok. Hiçbir yere borcumuz olmadığı için devlet desteği olmadan hazine garantisiz alıyoruz" dedi.

Başkan Böcek ziyaretin anısına Özgür Özel’e, Atatürk’ün Galatasaray Kulübünü ziyaret ettiğinde imzaladığı fotoğrafını hediye etti.