Bir önceki aya kıyasla borç miktarında 2,5 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Vadeye göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borçları 188,6 milyar dolara ulaşırken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 10,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uzun vadeli borçlarda 2,1 milyar dolarlık artış yaşanırken, kısa vadeli borçlarda 0,4 milyar dolarlık artış görüldü.

Finansal kuruluşların toplam borçları bir önceki aya göre 3,2 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların borcu 0,7 milyar dolar azaldı. Uzun vadede finansal kuruluşların borçları 2,9 milyar dolar yükseldi, finansal olmayan kuruluşların borçları ise 0,8 milyar dolar geriledi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,3 milyar dolar, finansal olmayanların borçları 0,1 milyar dolar arttı.

Döviz kompozisyonuna göre, ABD doları uzun vadeli borçların yüzde 58,2’sini, euro yüzde 32,2’sini oluştururken, Türk lirası yüzde 2 ve diğer dövizler yüzde 7,6’lık paya sahip. Kısa vadeli borçlarda ise dolar yüzde 30,7, euro yüzde 20,5, Türk lirası yüzde 47,2 ve diğer dövizler yüzde 1,6 olarak dağıldı.

Temmuz sonu itibarıyla, bir yıl ve daha kısa vadeli borçların toplamı 59,4 milyar dolara ulaştı. Bu borcun 38,7 milyar doları bankalara, 15,8 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,9 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait oldu.

Uzmanlar, özel sektörün yurt dışı borçlanmasındaki artışın döviz riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle kısa vadeli borçların önemli bir bölümünün Türk lirası cinsinden olması, kur dalgalanmalarına karşı kırılganlığı azaltırken, uzun vadeli dolar borçlarının yüksek olması riskleri artırıyor.