Böylece Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 828 bin 821’e ulaştı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına bakıldığında, otomobillerin payı yüzde 44,1, motosikletlerin payı ise yüzde 43,9 olarak kaydedildi. Bunu yüzde 8 ile kamyonetler, yüzde 1,5 ile traktörler, yüzde 1,4 ile kamyonlar ve daha düşük oranlarla minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar izledi.

Aylık değişim incelendiğinde, otobüs ve minibüs kayıtlarında sırasıyla yüzde 18,5 ve yüzde 13,4 artış görülürken; özel amaçlı taşıtlar, kamyonet, motosiklet, kamyon, otomobil ve traktörde düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise otomobil ve traktör kayıtlarında dikkate değer artışlar yaşandı.

Ağustos ayında 985 bin 244 taşıtın devri gerçekleşti. Devri yapılan taşıtların yüzde 67’si otomobil olurken, kamyonet ve motosikletler sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 12,1 pay aldı.

Otomobil pazarında Renault, yüzde 12,7 ile en çok tercih edilen marka olurken Fiat, Volkswagen ve Hyundai markaları onu takip etti. Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 562 bin 342 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve trafikteki toplam araç sayısı yıl başından bu yana 1 milyon 528 bin 505 adet arttı.

Yakıt türü açısından, Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,4’ü benzin, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,6’sı elektrikli olarak kaydedildi. Trafikteki mevcut otomobillerin ise yüzde 33,1’i dizel, yüzde 30,7’si LPG ve yüzde 30,7’si benzinle çalışıyor.