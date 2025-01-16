Vadeye Göre Dağılım

Kasım ayı verileri, özel sektörün kredi borcunun vadelerine göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu:

Uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar ABD doları azalarak 160,0 milyar ABD doları oldu.

1,6 milyar ABD doları azalarak 160,0 milyar ABD doları oldu. Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 780 milyon ABD doları artarak 15,7 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Sektörel Durum

Finansal kuruluşlar ve finansal olmayan kuruluşlar arasında şu değişimler gözlendi:

Finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon ABD doları arttı.

Finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,4 milyar ABD doları azaldı.

Uzun vadeli borçlarda her iki sektörde de düşüş görülürken, kısa vadeli borçlar her iki sektörde de artış gösterdi.

Döviz Kompozisyonu

Uzun ve kısa vadeli borçların döviz türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Uzun vadeli borçlar : %59,2 ABD doları %33,3 Euro %2,6 Türk lirası %4,9 diğer dövizler

: Kısa vadeli borçlar : %40,6 ABD doları %16,3 Euro %39,3 Türk lirası %3,8 diğer dövizler

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Vade Dağılımı

Özel sektörün 1 yıl içinde ödemesi gereken borç miktarı 52,7 milyar ABD doları olarak belirlendi. Bu tutarın:

33,3 milyar ABD doları bankalara,

14,7 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara,

4,7 milyar ABD doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait olduğu görüldü.

Genel Değerlendirme

Uzmanlar, kredi borcundaki azalışın özellikle finansal olmayan kuruluşların borç azaltma stratejilerinden kaynaklandığını belirtiyor. Kısa vadeli borçlardaki artışın ise döviz kuru hareketlerine karşı likiditeyi artırma amaçlı olduğu değerlendiriliyor.