Elemannet tarafından hazırlanan anket, işverenlerin 2025 yılı maaş artışı ve diğer destek uygulamaları hakkında ne düşündüğünü gözler önüne serdi. Bloomberg HT'nin aktardığı sonuçlara göre, işverenlerin yüzde 43'ü, asgari ücret zammından daha fazla bir artış yapmayı düşündüklerini açıkladı. Bu oran, çalışanlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Anketin "Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30'dan fazla zam yapacak mısınız?" sorusuna ise yüzde 43 olumlu, yüzde 32 olumsuz yanıt verildi, kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz bir karar almadıklarını belirtti.

Bir diğer önemli soru ise "Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zammı olur mu?" idi. Yüzde 67’lik büyük bir kesim, böyle bir zammın olmayacağı görüşünü dile getirdi.

Maaş artışlarının yanı sıra işverenlerin, çalışanlarını enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacağı da dikkat çekiciydi. Yüzde 12'lik bir kesim, mutfak desteği sağlarken, yüzde 5'i kira yardımı yapmayı düşündüklerini belirtti. Yüzde 28'lik kesim ise ikramiye vermeyi tercih etti. Geride kalan işverenler ise henüz bir plan yapmadıklarını ifade etti.

Bu gelişmeler, çalışanların enflasyona karşı daha fazla koruma sağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek adına işverenlerin üzerine büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Daha önce, ünlü kebapçı Bedri'nin çalışanlarına maaş talep ettikleri rakamları yazmaları için boş kağıt vermesi ve bu taleplerin hiçbir sorguya tabi tutulmadan kabul edilmesi, işverenlerin çalışanlarının taleplerine daha duyarlı yaklaşması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İş dünyası, çalışanlarını yalnızca maaş artışıyla değil, aynı zamanda onların yaşam kalitelerini iyileştirecek desteklerle de korumalı. Enflasyon karşısında çalışanlar için daha fazla koruma sağlanması, işverenlerin de sorumluluğunda olmalıdır.