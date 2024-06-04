Üsküdar Amerikan Lisesi. Geçtiğimiz yıl 422 bin 256 TL olan hazırlık sınıfı kayıt ücreti bu sene yüzde 100’den fazla artarak taksitli fiyatıyla 975 bin TL oldu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi‘nin hazırlık sınıfı da var, bu okulun taksitli fiyatı 953 bin 180 TL’ye kadar yükseldi.

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi‘nde de benzer biçimde hazırlık kayıt ücreti peşin 920 bin 250 TL, taksitli ücreti ise 982 bin 335 TL olarak duyuruldu. Geçen senenin ücreti ise 380 bin olarak açıklamıştı.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi‘nin de hazırlık sınıfının taksitli ücreti 862 bin TL oldu. Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde taksitli hazırlık sınıfı okul ücreti 890 bin TL’ye çıkarken, Saint Michel Fransız Lisesi‘nde hazırlık sınıfı öğrenim ücreti 833 bin TL olarak belirlendi.

İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi hazırlık sınıfı ise geçen eğitim öğretim yılında 320 bin TL iken, gelecek eğitim öğretim yılında taksitli ücreti 750 bin TL olarak belirlendi.

Özel Alman Lisesi‘nin hazırlık sınıfı ücreti kitap ve kırtasiye maliyetiyle birlikte 905 bin TL’ye yükseldi. Peşin fiyatı da 842 bin 385 TL oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu rakam 207 bin TL olarak açıklandı.

Üsküdar Amerikan kolejinde eğitim ücreti 975 bin TL oldu

Özel Tarsus Amerikan Koleji‘nde hazırlık sınıfı ücreti taksitle 736 bin TL, peşin ise 721 bin 280 TL’ye yükseldi. Hazırlık sınıfı yedi gün yatılı ücreti ise taksitle 270 bin 926 TL.

Özel İzmir Amerikan Koleji hazırlık sınıfı okul ücreti, taksitle 775 bin TL, peşin ücreti 759 bin 500 TL oldu.

SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi hazırlık sınıfı taksitli ücreti 975 bin TL, peşin ise 955 bin 500 TL.

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi‘nde hazırlık sınıfı ücreti 417 bin TL oldu. Peşin fiyatı ise, 375 bin 300 TL olarak duyuruldu.

Koç Özel Lisesi‘nin hazırlık sınıfı ücreti ise 1 milyon 50 bin TL oldu. Lise yedi gün yatılılık ücreti ise taksitle 460 bin TL olarak belirlendi.

Okulların yıllık fiyatları tablo olarak aşağıdaki gibidir: