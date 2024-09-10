Trabzon Fahri Konsolosluğu'nun açılışı, Özbekistan'ın Bağımsızlığı'nın 33. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Ortahisar ilçesindeki Sarayatik Sokak'ta gerçekleşen Fahri Konsolosluk açılışına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.



Açılışta bir konuşma yapan Özbekistan Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu, hedefinin ticaretten sanata, spordan kültüre her alanda geniş ilişkilere katkı sunmak olduğunu belirterek, “Eylül ayı Özbekistan'ın bağımsızlık ayı olarak kabul edilmektedir. 1 Eylül Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır. Sayın Büyükelçim, Fahri Konsolosluk görevini şahsıma tevdi ederken, Trabzon Fahri Konsolosluk açılışını bu anlamlı günde belirttiniz. Biz de kardeşliğimize yakışır şekilde padişahlar şehri olan Trabzon'da, lise yıllarımızın geçtiği bu tarihi bölgemizde tarihi binamızın tadilatını tamamlayarak açılışı yapmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti kardeşlik binasına Trabzon'umuzdan da bir tuğla biz koymuş oluyoruz. Fahri Konsolosluk ile birlikte Trabzon ve Karadeniz bölgemizin güzel şehirleri Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt ile Özbekistan Cumhuriyeti kadim şehirleri Taşkent, Semerkant, Buhara şehirlerini yakınlaştırmış olacağız. Hedefimiz ticaretten sanata, spordan kültüre her alanda geniş ilişkilerimize katkı sunmaktır. Trabzon'un sanayi ve iş insanlarını Özbekistan'a götürüp, Özbekistan'daki iş insanlarını Trabzon'da misafir etmekten mutluluk duyacağız” dedi.



Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ise yaptığı konuşmada, “Özbekistan'ın 4 tane fahri konsoloslarının bulunduğunu kaydederek, “Bugün Trabzon'a açıyoruz. 1991 senesinde Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk olarak tanıdı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sene Özbekistan ile Türkiye diplomatik ilişkilerinin 32 senesi oldu. Çok boyutlu iş birlik üzerine çaba sarf ettik. Bu sene ticari hacmimizi 4 milyar dolara kadar çıkarmak niyetindeyiz. Ben Türkiye'ye geleli 6 yıl oldu. Yakında bizim Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye teşrif bulundular. Bende Cumhurbaşkanımıza, 'Ben geleli 6 sene oldu. Torunlar var bensiz büyüyorlar' dedim. Ben dönmek istiyorum desem, 'Bana 1. olarak ticari hacmi 5 milyar dolara çıkar sonra dönersin' dediler. Sizden ricada bulunuyorum. 1 milyar dolar kalmış, bende torunlarımı göreyim. Sadık bey ile daha çok iş birliğini geliştireceğiz” diye konuştu.



Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da yaptığı konuşmada, Trabzon Fahri Konsolosluğu'nun dostluk köprüsünü daha da pekiştireceğini vurgulayarak, “Bugün Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 33. yıl dönümünü ve Özbekistan Trabzon Fahri Konsolosluğunun açılışının gururunu yaşıyoruz. Türkiye ve Özbekistan tarihi ve kültürel bağlarla birbirine sıkı sıkı bağlı iki kardeş ülke. Bu güçlü kardeşlik ilişkisi sadece geçmişten gelen dostluk değil aynı zamanda geleceğe dair ortak hedefler ve iş birliğini kapsıyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Trabzon Fahri Konsolosluğu bu dostluk köprüsünü daha da pekiştirecek, önemli bir adım olacaktır. Bağımsızlığının 33. yıl dönümü vesilesiyle kardeş Özbek halkına barış, refah ve huzur diliyorum. Elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua okundu. Yapılan duanın ardından Fahri Konsolosluğu'nun açılış kurdelası kesildi.