Dünya genelindeki modern ve konforlu konseptleriyle büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren Simit Sarayı, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki yeni mağazası ile küresel büyüme vizyonunun en önemli halkalarından birini daha tamamladı. Mekke Tower’daki ilk mağazaya gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda geliştirilen yeni proje, 335 metrekarelik daha geniş bir alanda ve günün her saatine hitap eden ‘gurme’ konseptiyle hayata geçirildi. Pazarın değişen ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak, tüm dünyada özgün ürün ve hizmet deneyimi sunmak için geliştirilen ‘gurme’ konsepti, aynı zamanda Simit Sarayı’nın küresel ölçekte sunduğu yenilikçi bakış açısını yansıtıyor.

Bölgenin en yüksek ziyaretçi trafiğine sahip ve en prestijli noktalarından biri olan Mekke Tower’da açılan 2. Simit Sarayı mağazası, yepyeni konsepti ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Mağaza, bölgeyi ziyaret eden farklı kültürlerden binlerce misafir için hem konforlu bir mola noktası hem de ayrıcalıklı bir lezzet durağı olmayı hedefliyor.

335 metrekarelik ferah alan, 150’yi aşkın ürün çeşidi

Yeni mağaza, markaya gösterilen yoğun ilgiye daha kapsamlı bir hizmet deneyimiyle karşılık vermek amacıyla, 255 metrekaresi misafir alanı olmak üzere, toplamda 335 metrekarelik geniş ve ferah mimarisiyle dikkat çekiyor.

Türk mutfağının geleneksel tatlarını ve dünya mutfağından özenle seçilen eşsiz lezzetleri modern bir sunumla uluslararası misafirlerle buluşturan mağaza, ziyaretçilerine günün her saatine uygun, premium bir gastronomi deneyimi sunuyor. Zengin menüsüyle dikkat çeken konseptte, 150’den fazla ürün çeşidi bulunuyor.

Küresel pazarda büyümesini sürdürüyor

Simit Sarayı’nın uluslararası pazarlardaki büyüme rotasının önemli adımlarından biri olan Mekke Tower’daki ilk gurme mağaza yatırımı, markanın yurt dışı operasyonlarında yakaladığı başarıyı yansıtan stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.