OYAK Çimento, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Açıklanan verilere göre şirket, 2026 yılı ilk çeyrekte toplam 10,7 milyar TL net satış rakamına ulaştı. 2026'nın ilk çeyreğinde sektör genelinde talep tarafında daha temkinli bir görünüm öne çıkarken, OYAK Çimento yaygın tesis ağı ve etkin lojistik kabiliyeti sayesinde faaliyetlerini dengeli şekilde sürdürdü. Şirket, değişen piyasa dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilen yönetim modeli ve etkili gider yönetimi sayesinde operasyonel olarak karlılığını korudu.

Özellikle enerji verimliliği, alternatif yakıt kullanımı, dijitalleşme ve üretim optimizasyonuna dair attığı adımlarla dikkat çeken şirket, 2,6 milyar TL FAVÖK ve yüzde 24 FAVÖK marjı ile ilk çeyreği tamamladı.

Öte yandan, Türkiye'de bir sanayi üreticisi tarafından tek bir lokasyonda ve öz tüketim amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilenebilir enerji projelerinden biri olma özelliğini taşıyan Ankara Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali'ni Nisan ayında devreye alan şirket, bu yatırımı sayesinde toplam yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 25'e çıkararak ikinci çeyrek ve yılın geri kalanı için umut verdi.

"Disiplinli maliyet yönetimi anlayışımız sayesinde sektörde pozitif yönde ayrıştık"

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global CFO'su Eralp Tunçsoy, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "2026'nın ilk çeyreğinde, mevsim normallerine kıyasla yüzde 33, bir önceki seneye kıyasla da yüzde 100 artan bir yağış gördük. Bu durum, deprem bölgesinde azalmaya başlayan talep ve bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan enerji maliyetleriyle de birleşerek, sektör genelinde karlılıkları olumsuz etkiledi. Ancak bu dönemde dahi, yüzde 24 marjla operasyonlarını sürdüren OYAK Çimento, disiplinli maliyet yönetimi sayesinde sektördeki en yüksek marjları elde etmeye devam etti. Bizler, bir yandan mevcut operasyonlarımızdaki verimliliği artırmaya devam ederken, diğer yandan uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize odaklanmaya devam ediyoruz. Zira Nisan ayında tam kapasite devreye aldığımız 115 MW büyüklüğündeki Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali yatırımımız, yalnızca enerji maliyetlerimizi optimize eden bir proje değil; aynı zamanda karbon nötr yolculuğumuz açısından da stratejik bir eşik niteliği taşıyor. Öz tüketim amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilenebilir enerji projesi olma özelliği taşıyan bu santral, tesislerimizin toplam enerji kullanımında yenilenebilir enerji payını yüzde 25'e yükseltecek. Alternatif yakıt kullanımındaki güçlü seviyemiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımız, bizi operasyonel anlamda sektörde ayrıştıran en önemli başlıklar arasında yer almaya devam edecek. TCC ve OYAK'ın bütünleşik sinerjisi ile CIMPOR'un global ölçekteki bilgi birikimi, OYAK Çimento'ya hem finansal güç hem de stratejik hareket alanı kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek. Önümüzdeki dönemde de ilk çeyrekte yaşanılan olumsuzlukları telafi ederek, yılın başında belirlediğimiz sene sonu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için tüm gayreti göstereceğiz."

"Sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızı ilk çeyrekte de koruduk"

OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela ise 2026 yılı ilk çeyrek performansına ilişkin şu görüşleri paylaştı: "2026'nın ilk çeyreğinde sektör genelinde daha temkinli bir talep ortamı öne çıkmasına rağmen, OYAK Çimento olarak operasyonel gücümüzü ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızı korumayı başardık. Türkiye'nin yedi bölgesine yayılan entegre tesis ağımız, güçlü saha organizasyonumuz ve üretim kabiliyetimiz sayesinde değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayarak faaliyetlerimizi kesintisiz şekilde sürdürdük. Bugün geldiğimiz noktada OYAK Çimento'nun en önemli fark oluşturan alanlarından biri; verimlilik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel optimizasyon başlıklarını aynı anda yönetebilen bütüncül iş modeli. Özellikle enerji verimliliği ve alternatif yakıt kullanımına yönelik çalışmalarımız, maliyet yönetimimizi desteklerken çevresel hedeflerimiz açısından da önemli katkı sağlıyor. İlk çeyrekte ihracat hacmimizde yakaladığımız artış da operasyonel esnekliğimizin ve geniş coğrafyalara erişim kabiliyetimizin önemli göstergelerinden biri oldu. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisine, üretime ve sürdürülebilir büyümeye duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza ve dönüşüm projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz."