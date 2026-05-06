Arabica Coffee House ve WeWALK tarafından hayata geçirilen “Farkındayız ve Desteği Artırıyoruz” projesinin lansmanı, 5 Mayıs’ta İstanbul Bebek’teki Arabica Coffee House şubesinde gerçekleşti. Görme engelli sporcuları desteklemeyi amaçlayan proje, eğitim süreçleriyle birlikte doğrudan etki yaratırken, çalışanlar ve toplum genelinde farkındalık oluşturmaya odaklanıyor.

Lansmana Arabica Coffee House Kurucuları Av. Sertaç Yalçın ve Elif Ülger Yalçın ile YGA Hayal Ortağı Sevinç Atabay ve WeWalk Türkiye Pazarlama ve Kullanıcı Deneyimi Direktörü Gamze Sofuoğlu ve Türkiye Millî Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu’nun yanı sıra iş dünyasından ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Projenin eğitim süreci, Ankara’da Arabica Coffee House merkezinde gerçekleştirilen “Farkındalık Eğitimi” ile başladı. Sabah saatlerinde çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimde görme engellilik konusunda bilinçlendirme yapılırken, öğleden sonra akademi çalışanlarına WeWALK Akıllı Baston 2 ve WeWALK teknolojileri hakkında daha kapsamlı bir eğitim verildi. Devam eden programda ise görme engelli sporcular ve akademi ekibinin katılımıyla uzman eğitmenler eşliğinde “Bağımsız Hareket Eğitimi” ve “Kahve Workshopu” düzenlendi. Arabica çalışanlarının da aktif rol aldığı bu eğitimlerde görme engelli sporcular yer aldı.

“Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık Odağında Projeler Üretmeye Devam Edeceğiz”

Lansmanda konuşan Arabica Coffee House CEO’su Avukat Sertaç Yalçın, projeye ilişkin şunları söyledi: “Arabica Coffee House olarak kahve deneyiminin ötesine geçerek topluma değer katan projeler üretmeyi önemsiyoruz. WeWALK ile gerçekleştirdiğimiz ‘Farkındayız ve Desteği Artırıyoruz’ projesiyle görme engelli sporcularımızın hayatına dokunabilmek, onların bağımsız hareketlerini desteklemek ve toplumda kalıcı bir farkındalık yaratmak bizim için çok kıymetli. Bu proje sayesinde hem çalışma arkadaşlarımızın bilinç düzeyini artırdık hem de ilham veren sporcularımızın yanında olduk. Önümüzdeki dönemde de erişilebilirlik ve kapsayıcılık odağında projeler üretmeye devam edeceğiz.”

32 Sporcu, Akıllı Baston Sahibi Oldu

Proje kapsamında düzenlenen lansmanda ise aralarında paralimpik sporcuların da bulunduğu 32 görme engelli sporcuya WeWALK Akıllı Baston 2 hediye edildi. Sporcuların hediyelerini aldığı lansman, aynı zamanda rol modeller ve ilham veren hikayeler aracılığıyla görme engelli gençlerin sporla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve Paralimpik sporcu olma yolculuklarını desteklemeyi amaçladı. Spora meraklı görme engelli gençlerin akıllı baston teknolojisi sayesinde sosyal yaşamda daha aktif olmalarının teşvik edilmesi ve geleceğin rol modellerinin yetiştirilmesi projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

WeWALK tarafından geliştirilen WeWALK Akıllı Baston 2, yapay zekâ destekli asistanı sayesinde kullanıcıların kültürel yapılar, menü içerikleri ve tarifler gibi pek çok soruya anında yanıt almasını sağlarken, en yakın kafe, restoran ve ulaşım noktaları hakkında bilgilendirme sunuyor. Navigasyon özelliği ile 3.500’den fazla şehirde mağaza, restoran ve simgesel yapılara yönlendirme yapabilen cihaz, canlı toplu taşıma bilgileri ve durak takibi ile kullanıcı deneyimini güçlendiriyor. Engel algılama teknolojisi sayesinde baş ve göğüs hizasındaki engelleri tespit ederek titreşim veya sesli uyarılarla kullanıcıyı bilgilendiren baston, dahili el feneri ve kolay kontrol edilebilen yapısıyla öne çıkarken, bağlantı olmadığı durumlarda klasik beyaz baston olarak da kullanılabiliyor.