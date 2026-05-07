Savunma sanayiinde yerlilik oranının zirveye tırmandığı bir dönemde, bu başarının "görünmez kahramanlarından" biri olan Sima Alüminyum, SAHA EXPO 2026’ya güçlü bir giriş yaptı. Kocaeli Dilovası’ndaki yüksek teknolojili tesislerinde savunma ve havacılık standartlarında (AS9100) üretim yapan şirket, fuarın birinci gününde küresel oyuncular ve yerli ana yüklenicilerle bir araya geldi.

Stratejik Projelerin "Metalik Omurgası"

Sima Alüminyum, fuar standında özellikle insansız hava araçları (İHA), roket sistemleri ve havacılık yapısal parçalarında kullanılan yüksek mukavemetli alüminyum dövme çözümlerini sergiliyor. Çelik kadar güçlü ancak çok daha hafif olan bu parçalar, milli platformların performansını ve menzilini doğrudan etkileyen kritik bileşenler olarak öne çıkıyor.

Celalettin Kırboz: "Geleceğin Savunma Teknolojilerini Şekillendiriyoruz"

Fuar alanında önemli açıklamalarda bulunan Sima Alüminyum Genel Koordinatörü Celalettin Kırboz, şirketin savunma sanayiindeki stratejik konumuna vurgu yaptı. Kırboz, şunları söyledi:

"SAHA EXPO 2026, sadece bir sergi alanı değil, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının bir tescilidir. Sima Alüminyum olarak biz de bu büyük vizyonun bir parçasıyız. Bugün burada sergilediğimiz her bir dövme parça, yerli mühendisliğimizin ve Kocaeli’deki tesislerimize yaptığımız dev yatırımların bir sonucudur. Savunma sanayiinde 'dışa bağımlılığa son' parolasıyla, en zorlu coğrafi ve teknik şartlara dayanıklı metalik bileşenler üretiyoruz."

Kırboz, fuarda gördükleri yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını şu sözlerle ifade etti:

"Sima’nın üretim gücü, bugün yerli platformlarımızın omurgasını oluşturuyor. Amacımız, dövme alüminyum teknolojisinde Türkiye’yi bir merkez haline getirmek. SAHA EXPO boyunca imzalayacağımız yeni iş birlikleriyle, hem yerli projelerimize desteğimizi artıracağız hem de küresel havacılık devlerine olan ihracatımızı yeni bir boyuta taşıyacağız. Sanayimizin 'ağır topları' olarak, hafif ama güçlü çözümlerimizle buradayız."

Teknoloji ve İnovasyonun Buluşma Noktası

Fuarın birinci gününden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sima Alüminyum standı, şirketin 30 yılı aşkın dövme tecrübesini dijital üretim süreçleriyle nasıl harmanladığını gözler önüne seriyor. Uyumlu üretim hatlarıyla hata payını minimize eden Sima, fuar süresince stratejik ortaklıklarını pekiştirmeyi hedefliyor.

Sima Alüminyum, SAHA EXPO 2026 boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde 6. Hall’deki standında sektör profesyonellerini, askeri delegasyonları ve teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.