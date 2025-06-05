1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki güzergahlarda uygulanacak. Yeni yönetmelikle birlikte geçiş ücretleri, her takvim yılı başında Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak.

Artışlar Otomatik Hesaplanacak, Küsuratlar Yuvarlanacak

Yeni sistemde ücret artışları herhangi bir ek karara gerek olmadan otomatik olarak hesaplanacak. Yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan artışlar sonucunda ortaya çıkan küsuratlar ise en yakın 1 Türk Lirası ve katlarına yuvarlanarak uygulanacak.

Mevcut Uygulama Değişiyor

Mevcut sistemde otoyol geçiş ücretleri her yıl başında yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) dikkate alınarak belirleniyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ÜFE yerine yeniden değerleme oranı esas alınacak.

Bu değişiklikle birlikte, otoyol gelirlerinin daha öngörülebilir hale getirilmesi ve bütçeye katkının artırılması hedefleniyor.