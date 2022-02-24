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Honda C segmentindeki ürün gamını HR-V e:HEV ile genişletti

Honda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında hibrit ürün gamını genişletiyor. e:HEV logosu taşıyan yeni HR-V, üçüncü jenerasyonuyla 5 Mart 2022 tarihinde Türkiye’de, 650 bin TL’den başlayan fiyatı ile satışa çıkacak. Yeni HR-V e:HEV, Honda’ya özgü i-MMD motor teknolojisi ile yüzde 100 elektrikli araç sürüşüne en yakın deneyimi sunuyor.

Otovitrin 24.02.2022, 11:58
Honda C segmentindeki ürün gamını HR-V e:HEV ile genişletti

Honda, 2050 “karbon nötr” hedefi doğrultusunda belirlediği ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında hibrit ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Honda’nın ilk olarak 1998 yılında SUV segmentinin öncülerinden biri olarak satışa sunduğu HR-V modelinin üçüncü jenerasyonu, Honda’nın e:HEV logosu taşıyan 3’üncü modeli olarak yollara çıkıyor. Yüzde 100 elektrikli araç sürüşüne en yakın deneyimi sunan ve Honda’nın C segmentindeki ilk hibrit modeli olan HR-V e:HEV, 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla 5 Mart 2022 tarihinde satışa sunuluyor.

HR-V e:HEV, satış adetleri ile Türkiye’de önemli bir başarıya imza atacak

Honda HR-V e:HEV için düzenlenen toplantıda konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Japonya’da çok sevilen HR-V modelimizin üçüncü jenerasyonunu gelişmiş hibrit teknolojimiz ile size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Honda olarak elektrifikasyon stratejimizin önemli adımlarından biri olan HR-V e:HEV modelimiz ile Türkiye’de de önemli bir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Honda’nın 2050 ‘karbon nötr’ hedefi ve hibrit teknolojisinin öncüsü olma sorumluluğu ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Takuya Tsumura, “B ve D segmentinden sonra C segmentindeki yeni hibrit modelimiz HR-V e:HEV ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Genişleyen hibrit ürün gamımız ile Türkiye hibrit pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.

2022 yılında 3 bin HR-V e:HEV satışı hedefleniyor

Honda Türkiye için 2021 yılının başarılarla dolu ve unutulmaz bir yıl olduğunu söyleyen Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, “Honda Türkiye için çok önemli kilometre taşlarını barındıran 2021 yılı, öncelikle bir başarı yılı oldu. Tarihi bir satış rakamına ulaştık. Öte yandan 2021’de Honda’nın küresel stratejisi olan elektrifikasyona odaklanırken, tüketicilerimiz için de ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Yılın ilk çeyreğinde Jazz e:HEV ile hibrit ürün yelpazemizi genişletirken City, Accord ve Civic modellerimiz ile de sedan ürün gamımızı tamamladık. Yani ‘Honda’yla Gelecek’ mottomuz kapsamında birçok yeniliğe imza attık, yeni yıla daha güçlü hazırlandık. Şimdi en önemli odak noktamız olan elektrifikasyon stratejimiz kapsamında önemli bir adımla yeni yıla başladık.

SUV segmentinin Türkiye otomobil pazarında yüzde 43’lük bir orana sahip olduğunu ve sedan segmenti satışlarını bile geçtiğini göz önüne aldığımızda yeni HR-V’nin oldukça önemli başarılara sahip olacağını öngörüyoruz. Yıl içinde 3 bin adet HR-V e:HEV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Honda, 2022’de dijitalmüşteri deneyimine odaklanacak

Honda Türkiye’de 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile başkanlık görevini devralacak olan Satoru Yamada, HR-V e:HEV toplantısındaki konuşmasında Honda Türkiye’nin 2022 yılı boyunca dijitalleşme alanında önemli adımlar atacağının altını çizdi. Satoru Yamada, “Müşteri deneyimi bizim için çok önemli. Bildiğiniz gibi Honda müşteri sadakati konusunda örnek gösterilen bir marka. Dolayısıyla bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla üst seviyelere getirdiğimiz kaliteli müşteri deneyimlerini dijital ortamlara da geliştirerek taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Daha keyifli bir sürüş için yeni Honda HR-V e:HEV

Honda mühendisleri ve tasarımcıları tarafından “Maksimum İnsan, Minimum Makine” (M/M) ilkesine uygun olarak yenilenen HR-V e:HEV; Coupe SUV esintilerine sahip yalın çizgileri ve modern duruşu ile markanın tasarım felsefesini sergilenirken; 1.5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve elektrikli olarak güçlü iki ayrı motora sahip olan verimli hibrit güç-aktarma sistemi ile elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. Kullanıcılarının sürüş keyfini ve kalitesini artırmak için iç mekan genişliği, kapsamlı ve gelişmiş Honda SENSING güvenlik teknolojileri ile aynı zamanda Akıllı Giriş, premium ses sistemi, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon donanımları sunan yeni Honda HR-V e:HEV akılcı çözümleri ve düşük yakıt tüketimi ile segmentinde öne çıkıyor. Sadece hibrit olarak satışa sunulan yeni nesil HR-V e:HEV modeli Advanced donanımı 650 bin TL ve Style donanım seçeneği ise 685 bin TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alıyor.

#Honda #c segment #hrv #ehev #Elektrik #hibrit
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