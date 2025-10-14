Binek otomobillerde büyük masrafların önüne geçmek için düzenli bakımın şart olduğu ifade ediliyor. Düzenli bakım yapılan araçlar daha az arıza verirken, bakımsız araçlarda yüksek maliyetli sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Kış bakımı neden önemli?

Otomobil uzmanları, kış bakımının hem aracın yakıt tüketimini hem de ömrünü doğrudan etkilediğini vurguluyor. Bakımlı araçların kış bakımı kolay olurken, bakımsız araçlarda motorlarda aşınma ve çeşitli arızalar görülebiliyor. Kış bakım masrafları araca göre değişmekle birlikte 5-10 bin TL civarında olabiliyor. Bu bakım yapılmadığında ise motor tamiri 100-150 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Antifriz kullanımı şart

Araçların yaz-kış demeden antifrizle kullanılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Antifriz kullanılmayan araçlarda hortum patlaması, motor teklemesi ve radyatör hasarı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca kışın kar lastiği kullanmamak kaporta zararlarına yol açarken, yağ bakımı ve aktarma bağlantılarındaki pas da motorun sağlığını etkileyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, kış öncesi yapılacak düzenli bakım ve antifriz kontrolünün hem olası büyük masrafları önlediğini hem de araç ömrünü uzattığını belirtiyor.