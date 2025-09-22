Bakanlık, düzenlemenin amacının yerli üretimi korumak, haksız rekabeti önlemek ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde üretim yapan ve ekonomiye katma değer sağlayan yerli üretimimizin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı korunması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel ticaret trendleri ve artan korumacılık eğilimleri dikkate alınarak ithalat politikaları sürekli güncellenmektedir.”

Ek Vergi ve Alt Sınır Uygulaması

Yeni düzenleme kapsamında, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler dışındaki binek otomobil ithalatına ek mali yükümlülük getirildi. Buna göre:

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) araçlarda yüzde 25 veya araç başına en az 6 bin dolar

Plug-in hibrit araçlarda yüzde 30 veya araç başına en az 7 bin dolar

Tam elektrikli araçlarda yüzde 30 veya araç başına en az 8 bin 500 dolar

hangisi yüksekse o tutar üzerinden ek mali yükümlülük uygulanacak.

60 Günlük Geçiş Süreci

Kararın yürürlüğe giriş tarihi, yayımlandığı günü takip eden 60. gün olarak belirlendi. Ayrıca başlamış ithalat işlemleri için geçiş süreci tanındı.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin hem üretici hem de tüketici faydasını gözeterek hazırlandığını, otomotiv sektörünün istihdam ve ihracattaki rolünü korumak için benzer adımların atılmaya devam edeceğini bildirdi.