Geçtiğimiz haftalarda delege seçimlerini tamamlayan CHP Selendi İlçe Teşkilatının binasında gerçekleşen kongrede 2 aday yarıştı. Mevcut Başkan Selim Kurt'un aday olmadığı kongrede daha önce tek aday ile gidileceği belirtilen Selendi Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu üye isimlerinin anlaşmazlığa düşmesi sonucu adaylığını açıklayan Cemil Kurt ile diğer başkan adayı Yiğit Ertuğrul başkanlık için yarıştı. Seçimi kazanan ise kongre sabahı aday olan Cemil Kurt oldu.



İl Başkan vekili İsmail Çoker'in divan başkanlığını yaptığı kongre saygı duruşunda bululması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kongrede gelir giderler okunup oylandı. Ardından adaylar konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada çarşaf liste ile seçime gildmesine karar verildi. Partiye kayıtlı 83 delegeden 78 delegenin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz, 3 oy boş çıktı. Geri kalan 74 oydan 54'ünü Cemil Kurt alırken, diğer aday Yiğit Ertuğrul ise 19 oy aldı. Alınan bu sonuçla kongre günü anlaşmazlık çıkması üzerine aday olan Selim Kurt farkla başkanlığı kazandı.



Selendi ilçe Başkanı seçilen Cemil Kurt, "Sen ben yok bizim tek derdimiz CHP. Birlik ve beraberlik içerisinde gururumuz Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasında durarak kendisini desteklemek." diyerek delegelere teşekkür etti.



Kongreye İl Başkan yardımcıları Mehmet Çorlu, Muhittin Arslan, İsmail Çoker, Evren Taşçı, Selendi Belediye Meclis üyesi Rüştü Eroğlu ile partililer katıldı.

Cemil Kurt başkanlığında oluşan Selendi İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu: "Coşkun Gürbüz, Uğur Sağ, Zafer Derviş Eroğlu, Ozan Özçayır, Nadir Yiğit, Mehmet Ustacı, Şule Uzunkavak, Dilek Özdemir, Zeki Özkan ve Cemil Kaya, İl delegeleri ise Ozan Özçayır, Nurullah Metin, Mehmet Gürbüz, Zeki Özkan, Zafer derviş Eroğlu, Ramazan Harmandalı."