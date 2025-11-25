Otokar, 1963 yılından bu yana kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunuyor. Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar'ın ticari araçlar ürün ailesinde otobüs, hafif kamyon ve pick-up segmentleri yer alıyor.

Alternatif yakıtlı araçlardan otonom araçlara kadar geniş bir ürün gamına sahip Otokar, şehir içi ve turizm taşımacılığında Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası unvanını üst üste 16 yıldır koruyor.



50'den fazla ülkeye ticari araç ihracatı yapan Otokar'ın Fransa, İtalya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'da iştirak şirketleri ve Almanya'da bir şubesi bulunuyor.

Aynı zamanda Basın Yemeği Sponsoru olan Otokar, 17 Haziran 2026 akşamı gerçekleşecek Basın Yemeği'nde birbirinden değerli yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelecek.



17- 19 Haziran 2026'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda; sektörün liderleriyle birlikte, otobüs dünyasının geleceğine yön veren bir deneyim yaşanacak. En yeni teknolojileri yakından görmek için Busworld Türkiye 2026'yı ziyaret etmeyi unutmayın!