Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İstanbul’da Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin 53,29 TL, Motorin 54,48 TL, LPG 27,71 TL

Anadolu Yakası: Benzin 53,13 TL, Motorin 54,35 TL, LPG 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,60 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL

Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları; Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki dalgalanmalar dikkate alınarak rafinerilerce hesaplanıyor. Bu rakamlar, dağıtım firmalarının uygulamaları ve rekabet koşulları nedeniyle şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,58 artışla 64,48 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyabilir.