“Bu hikâyede herkes sahtekar” mottosuyla yola çıkan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

Yeni tanıtımda izleyiciyi sürükleyici bir hikâye beklediğinin ipuçları veriliyor. Asya’nın hayatına giren Ertan, “Suç senden, hukuk benden sorulur” sözleriyle dikkat çekerken, Asya’nın kardeşi Taha için girdiği borç sarmalı dizinin karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Öte yandan Hidayet’in, kızını bulması için Kadir’e yaptığı sert uyarı, hikâyenin daha da çetrefilli bir hâl alacağının sinyallerini veriyor.