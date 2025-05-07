Bakan Kacır, “Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanları inşa edeceğiz” dedi.

Lojmanların şehirdeki kiraların yaklaşık üçte biri oranında sembolik bir kullanım bedeliyle sunulacağını belirten Kacır, bu adımın hem çalışan memnuniyetini hem de üretim verimliliğini artıracağını kaydetti.

Sanayi ile Entegre Bir Yaşam Kültürü

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da törende yaptığı konuşmada, projenin sadece bir konut hamlesi değil, sanayi ile iç içe geçmiş yeni bir yaşam kültürünün temellerini attığını ifade etti. Özkan, “Sayın Bakanımızın liderliğinde hayata geçen bu proje, sanayi bölgelerimizi sadece üretim merkezleri değil, aynı zamanda yaşanabilir alanlar haline getiriyor” dedi.

Modern Yaşam Alanları OSB’lere Emanet

OSB'lerin mülkiyetinde olacak lojmanlar, şehrin mimari dokusuyla ve şehirleşme planlarıyla uyumlu biçimde inşa edilecek. Çalışanların trafikte kaybettikleri zamanı geri kazandıracak ve yüksek kira yükünden kurtaracak bu modelle, OSB’ler sadece üretimin değil, nitelikli yaşamın da merkezi haline gelecek.

Ayrıca, bu alanlarda kurulması planlanan “Sanayi ve Teknoloji Kolejleri” ile hem çalışanların çocuklarına eğitim imkanı sunulacak hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

Yeni lojman projesi, Türkiye’nin sanayi dönüşümünde önemli bir eşik olarak görülüyor. Bakanlık, modelin başarılı olması halinde diğer OSB’lerde de yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Bu hamle, Türkiye’nin üretim kabiliyetini artırma ve nitelikli iş gücünü sanayiye kazandırma hedefinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.