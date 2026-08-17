Şirketlerin pay hareketlerinde özellikle geri alım programları öne çıkarken, bazı şirketlerde yönetim kurulu başkanları ve önemli ortakların gerçekleştirdiği işlemler de sermayedeki pay oranlarını değiştirdi.

Arsan Tekstil (ARSAN), geri alım programı kapsamında 641 bin 223 adet payı 3,37-3,47 TL fiyat aralığından geri aldı. Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ise 835 bin 113 adet pay için 33,64-34,28 TL aralığında geri alım gerçekleştirdi.

Boğaziçi Beton (BOBET) 1 milyon adet payı 19,49-19,50 TL fiyat aralığından geri alırken, Dagi Giyim (DAGI) 500 bin adet payı 9,86 TL’den geri aldı. Ekos Teknoloji (EKIM) 150 bin, Enerya Enerji (ENERY) ise 300 bin adet pay için geri alım yaptı.

Pay alımlarında Blume (BLUME) dikkat çekti. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, 36,50-37,80 TL fiyat aralığından toplam 1 milyon 29 bin adet pay alarak şirketteki sermaye payını yüzde 24,58’e yükseltti.

Flap Kongre (FLAP) tarafında da yönetim kurulu üyesi Gökhan Saygı tarafından 278 bin 121 adet pay alımı gerçekleştirildi. İşlemler sonrasında Saygı’nın şirket sermayesindeki payı yüzde 12,83’e çıktı.

Günün dikkat çeken işlemlerinden biri ise İmaş Makina (IMASM) hisselerinde gerçekleşti. Bank of America Corporation tarafından 2,63-2,68 TL fiyat aralığında 11 milyon 432 bin 291 adet alış ve 31 milyon 404 bin 758 adet satış işlemi yapıldı. Bu işlemler sonucunda kurumun şirket sermayesindeki payı yüzde 3,15’e geriledi.

Özsu Balık (OZSUB) hisselerinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Savalar tarafından 37 TL fiyattan 2 milyon 500 bin adet pay satışı gerçekleştirildi. Satışın ardından Savalar’ın şirketteki payı yüzde 74,75’e düştü.

Efor Çay (EFOR) tarafında ise geri alınan 17 milyon 879 bin adet pay 20 TL fiyattan satıldı. Şirket, söz konusu satıştan 230,1 milyon TL kazanç elde edildiğini açıkladı.

Tüm Enerji (TEZOL) ise geri alım programı kapsamında 120 bin adet payı 9,71-9,86 TL fiyat aralığından geri aldı.

Borsa İstanbul’da açıklanan bu işlemler, şirketlerin sermaye yapılarındaki değişimlerin yanı sıra yönetim ve büyük ortakların hisselere yönelik pozisyonlarını da ortaya koydu. Özellikle yüksek miktarlı alış ve satışlar, ilgili hisselerde yatırımcıların takip ettiği önemli KAP gelişmeleri arasında yer aldı.